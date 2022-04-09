Член исполкома РФС Анохин: «Надо, чтобы «Химки» остались в РПЛ по спортивному принципу»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал победу «Химок» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 4:2.

«Я поздравляю «Химки» с победой. Чего комментировать? Надо, чтобы «Химки» остались в РПЛ по спортивному принципу.

Много околофутбольных моментов. Переживают, 16-18-20 команд. Надо играть. В этом самое главное. Было ли пенальти? Если посмотреть ВАР, да. Жаль, что такие мастера, как Григалава допускают такие ошибки. Потом он исправился.

Можно ли назвать победу уверенной? Да, если четыре забили. Могли и пять. Смотрелись лучше ЦСКА", — рассказал Анохин «СЭ».

Команда Сергея Юрана поднялась на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 24 матчах. Армейцы идут на третьем месте с 43 очками в 24 играх.