Терюшков: «Жиркову еще нужно время, чтобы он пришел в свои кондиции»

Терюшков заявил, что Жиркову еще нужно время для выхода на поле

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после победы над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ отметил, что защитнику Юрию Жиркову еще нужно время для подготовки.

— Жирков начал тренироваться, но не попал в заявку...

— Все по спортивному принципу. Юран смотрит, кто больше готов. В таком матче нельзя было рисковать. Кто был лучше готов, тот и появился в заявке.

— Жирков еще не готов?

— Думаю, да. Нужно еще немного восстановиться, чтобы он пришел в свои кондиции.