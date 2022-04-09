Член наблюдательного совета «Химок» прокомментировал победу над ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

- Огненный матч, заслуженная победа. Был необязательный пенальти, но в перерыве настроились. Мы знаем, какой Сергей Николаевич прекрасный мотиватор. Во втором тайме вышли и показали игру, которую хотели.

— Планируете ли обращаться в ЭСК РФС по пенальти?

— Традиционно судейство не комментируем. Все ошибаются — судьи, игроки. Надо выходить и забивать четыре. Могли и пятый забить. Обращаться никуда не будем.

— Видели повтор пенальти? Справедливый ли?

— Да, немного зацепил, конечно. Судьям виднее. Тем более, ВАР пригласил к монитору. Разобрались.