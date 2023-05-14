Член ЭСК: «Нога Ренана вскользь коснулась ноги Бальде. Это не фол»

Член ЭСК Александр Гвардис в интервью «СЭ» объяснил, почему арбитр Павел Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» после контакта защитника сине-бело-голубых Ренана и нападающего красно-белых Бальде.

— Давайте начнем с решения Кукуяна не поставить пенальти за эпизод с участием Ренана и Бальде. Чем он отличается от момента в матче «Крылья Советов» — «Зенит», в котором Бэйл наступил на ногу Кузяеву и в ворота самарцев назначили 11-метровый?

— В матче в Самаре мы видим полный наступ ноги Бэйла на ступню Кузяева. В матче «Зенит» — «Спартак» была другая ситуация. Бальде нанес удар или сделал пас (в данном случае неважно), и его нога продолжила движение по направлению к защитнику (Ренану), который пытался заблокировать пас или удар. То есть две ноги идут навстречу. Нога игрока «Спартака» опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.

— Вскользь?

— Да. у Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт — это не фол.

— То есть главный нюанс в таких эпизодах заключается в силе наступа?

— Нет, не в силе наступа. Вопрос ставится по-другому: есть наступ или его нет. В этом эпизоде было лишь скользящее движение со стороны защитника «Зенита». Это разные вещи.

- На сайте РФС написано: «По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». Почему? Ведь Кукуян, как показалось, не видел, что произошло на самом деле. Почему же Иванов, работавший ВАР, в таком случае не вмешался?

— Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. Есть же протокол ВАР, в котором написано, что видеоарбитр вмешивается в тех случаях, если момент явный.

— Значит, этот момент был неявный?

— Да, неявный. ВАР не мог вмешиваться в этот эпизод.

— Просто удивляет, что в матче «Крылья Советов» — «Зенит» главным арбитром являлся Иванов, а ВАР работал Кукуян. Тогда пенальти был назначен.

— Повторюсь, это два совершенно разных эпизода. И это не только мое мнение. Эксперты единогласно решили, что пенальти не назначен правильно.

Полностью интервью Александра Гвардиса «СЭ» читайте здесь