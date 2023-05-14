Член ЭСК: «Нога Ренана вскользь коснулась ноги Бальде. Это не фол»
Член ЭСК Александр Гвардис в интервью «СЭ» объяснил, почему арбитр Павел Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» после контакта защитника сине-бело-голубых Ренана и нападающего красно-белых Бальде.
— Давайте начнем с решения Кукуяна не поставить пенальти за эпизод с участием Ренана и Бальде. Чем он отличается от момента в матче «Крылья Советов» — «Зенит», в котором Бэйл наступил на ногу Кузяеву и в ворота самарцев назначили 11-метровый?
— В матче в Самаре мы видим полный наступ ноги Бэйла на ступню Кузяева. В матче «Зенит» — «Спартак» была другая ситуация. Бальде нанес удар или сделал пас (в данном случае неважно), и его нога продолжила движение по направлению к защитнику (Ренану), который пытался заблокировать пас или удар. То есть две ноги идут навстречу. Нога игрока «Спартака» опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.
— Вскользь?
— Да. у Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт — это не фол.
— То есть главный нюанс в таких эпизодах заключается в силе наступа?
— Нет, не в силе наступа. Вопрос ставится по-другому: есть наступ или его нет. В этом эпизоде было лишь скользящее движение со стороны защитника «Зенита». Это разные вещи.
- На сайте РФС написано: «По мнению членов комиссии, ВАР не должен вмешиваться при любом решении судьи». Почему? Ведь Кукуян, как показалось, не видел, что произошло на самом деле. Почему же Иванов, работавший ВАР, в таком случае не вмешался?
— Тут неважно, видел Кукуян эпизод или не видел. Есть же протокол ВАР, в котором написано, что видеоарбитр вмешивается в тех случаях, если момент явный.
— Значит, этот момент был неявный?
— Да, неявный. ВАР не мог вмешиваться в этот эпизод.
— Просто удивляет, что в матче «Крылья Советов» — «Зенит» главным арбитром являлся Иванов, а ВАР работал Кукуян. Тогда пенальти был назначен.
— Повторюсь, это два совершенно разных эпизода. И это не только мое мнение. Эксперты единогласно решили, что пенальти не назначен правильно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6