Член ЭСК объяснил, почему гол Мостового в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать
Член ЭСК при президенте РФС Александр Гвардис в интервью «СЭ» объяснил, почему комиссия признала, что Павел Кукуян ошибся, засчитав гол полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в ворота «Спартака».
— Перейдем к голу Мостового. Это правда, что была жаркая дискуссия, что мнения разделились? В итоге четыре члена комиссии посчитали, что Кукуян ошибся, а трое его поддержали?
— Мнения действительно разделились. Думаю, причина заключается в протоколе ВАР, который немного ввел нас в заблуждение.
— Что вы имеете в виду?
— В нем четко не прописано, когда момент заигран или нет, когда заканчивается одна фаза атаки и начинается другая. Там только сказано, что момент заигран, когда мяч явно переходит к другой команде. Отсюда возникли споры. Защитник «Спартака» Чернов вынес мяч головой из штрафной площади. Вот этот момент и вызвал споры. Для меня атака заканчивается, когда последовал удар или передача. Здесь все это было, но потом игрок красно-белых мяч вынес, и атака продолжилась. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные?
— Лично у вас какое было мнение?
— У меня сначала было одно мнение, но я в итоге согласился с большинством членов ЭСК. Коллеги, в том числе и зарубежные, меня переубедили. Мы просмотрели много эпизодов из рекомендаций УЕФА.
Мяч явно не перешел во владение «Спартака», атака «Зенита» продолжилась. Если бы Чернов остановил мяч, сделал пас — это одно дело. А тут все-таки было по-другому. Мяч полностью явно не перешел под контроль «Спартака». Это одна фаза атаки. Поэтому гол Мостового не стоило засчитывать.
— Но зачем нужно было спорить про фазы атаки, если ЭСК признала, что Кузяев фолил на Зобнине и уже в том моменте надо было останавливать игру?
— То, что фол был очевиден, мы не обсуждаем. Может быть, Павел (Кукуян. — Прим. «СЭ») не заметил нарушения, может быть, перевел взгляд на мяч, который уже был впереди, у другого футболиста. Такое бывает. Это футбол. Все ошибаются — и игроки, и тренеры, и судья могли допустить ошибку.
— Это правда, что в последний момент два российских члена ЭСК поменяли свое решение, из-за чего комиссия признала, что гол Мостового не стоило засчитывать?
— Я не хотел бы раскрывать подробности нашего обсуждения. Кто поменял мнение, а кто — нет. Но, согласно нашему кодексу, любой член комиссии имеет право поменять свое мнение до того, как будет сформирован протокол заседания. Поэтому даже если кто-то кого-то переубедил, ничего в этом криминального нет. Нормальная ситуация.
— Позвольте один вопрос по матчу «Химки» — «Спартак». Кукуляк ошибочно вынес второе предупреждение защитнику красно-белых Денисову?
— Не имею права обсуждать те моменты, которые могут быть вынесены на обсуждение ЭСК.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|2 : 2
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|3 : 0
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|1 : 1
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
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Квинси Промес
Спартак
|18
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Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6