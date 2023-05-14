Член ЭСК объяснил, почему гол Мостового в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать

Член ЭСК при президенте РФС Александр Гвардис в интервью «СЭ» объяснил, почему комиссия признала, что Павел Кукуян ошибся, засчитав гол полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в ворота «Спартака».

— Перейдем к голу Мостового. Это правда, что была жаркая дискуссия, что мнения разделились? В итоге четыре члена комиссии посчитали, что Кукуян ошибся, а трое его поддержали?

— Мнения действительно разделились. Думаю, причина заключается в протоколе ВАР, который немного ввел нас в заблуждение.

— Что вы имеете в виду?

— В нем четко не прописано, когда момент заигран или нет, когда заканчивается одна фаза атаки и начинается другая. Там только сказано, что момент заигран, когда мяч явно переходит к другой команде. Отсюда возникли споры. Защитник «Спартака» Чернов вынес мяч головой из штрафной площади. Вот этот момент и вызвал споры. Для меня атака заканчивается, когда последовал удар или передача. Здесь все это было, но потом игрок красно-белых мяч вынес, и атака продолжилась. Мы поспорили: одна ли это фаза атаки или разные?

— Лично у вас какое было мнение?

— У меня сначала было одно мнение, но я в итоге согласился с большинством членов ЭСК. Коллеги, в том числе и зарубежные, меня переубедили. Мы просмотрели много эпизодов из рекомендаций УЕФА.

Мяч явно не перешел во владение «Спартака», атака «Зенита» продолжилась. Если бы Чернов остановил мяч, сделал пас — это одно дело. А тут все-таки было по-другому. Мяч полностью явно не перешел под контроль «Спартака». Это одна фаза атаки. Поэтому гол Мостового не стоило засчитывать.

— Но зачем нужно было спорить про фазы атаки, если ЭСК признала, что Кузяев фолил на Зобнине и уже в том моменте надо было останавливать игру?

— То, что фол был очевиден, мы не обсуждаем. Может быть, Павел (Кукуян. — Прим. «СЭ») не заметил нарушения, может быть, перевел взгляд на мяч, который уже был впереди, у другого футболиста. Такое бывает. Это футбол. Все ошибаются — и игроки, и тренеры, и судья могли допустить ошибку.

— Это правда, что в последний момент два российских члена ЭСК поменяли свое решение, из-за чего комиссия признала, что гол Мостового не стоило засчитывать?

— Я не хотел бы раскрывать подробности нашего обсуждения. Кто поменял мнение, а кто — нет. Но, согласно нашему кодексу, любой член комиссии имеет право поменять свое мнение до того, как будет сформирован протокол заседания. Поэтому даже если кто-то кого-то переубедил, ничего в этом криминального нет. Нормальная ситуация.

— Позвольте один вопрос по матчу «Химки» — «Спартак». Кукуляк ошибочно вынес второе предупреждение защитнику красно-белых Денисову?

— Не имею права обсуждать те моменты, которые могут быть вынесены на обсуждение ЭСК.

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