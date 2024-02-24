Чистяков заявил, что ему нужно реанимировать карьеру в «Сочи»

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал о своем переходе в команду.

В зимнее трансферное окно сочинцы арендовали 30-летнего игрока у «Зенита».

«Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус. Выбор у меня был, но он был небольшим. Я понимал, что мне нужно играть. Когда поступило предложение от «Сочи», сразу его принял. Мне хочется помочь как себе, так и команде вернуться на свой уровень», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Чистяков выступал за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он успел провести 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.