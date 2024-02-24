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24 февраля, 12:55

Голландские прокуроры прокомментировали ситуацию с Промесом

Виктория Кравченко
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голландские прокуроры недовольны тем, как форварду «Спартака» Квинси Промесу удается избежать ареста. Они раскритиковали его поведение.

«Особенно плохо то, что подозреваемый [Промес] нормализует и почти романтизирует крупномасштабную торговлю кокаином.

Подозреваемый представляет себя таким образом для внешнего мира, в то время как он является примером для молодых людей, которые равняются на него», — цитирует прокуроров AMP.

Ранее сообщалось, что 32-летний голландец готов приехать в Нидерланды, если ему дадут гарантии, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отказали Промесу в этих условиях.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: https://amp.cnn.com/cnn/2024/02/24/sport/quincy-promes-cocaine-trafficking-spt-intl/index.html
Квинси Промес
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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