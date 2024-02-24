Голландские прокуроры прокомментировали ситуацию с Промесом

Голландские прокуроры недовольны тем, как форварду «Спартака» Квинси Промесу удается избежать ареста. Они раскритиковали его поведение.

«Особенно плохо то, что подозреваемый [Промес] нормализует и почти романтизирует крупномасштабную торговлю кокаином.

Подозреваемый представляет себя таким образом для внешнего мира, в то время как он является примером для молодых людей, которые равняются на него», — цитирует прокуроров AMP.

Ранее сообщалось, что 32-летний голландец готов приехать в Нидерланды, если ему дадут гарантии, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора. В пресс-службе прокуратуры Нидерландов отказали Промесу в этих условиях.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака». Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.