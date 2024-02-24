Чистяков рассказал, каким мог бы быть фильм о нем

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков представил, каким бы мог быть фильм о нем самом. В январе футболист перешел из «Зенита» в аренду в сочинский клуб.

— Мне кажется, это был бы фильм о моем футбольном пути. Он бы начинался с моего родного города. Это была бы обычная автобиография — жизненный путь спортсмена.

— Как бы назвали кино?

— Не знаю. Режиссер будет думать, который захочет снимать фильм.

— Как-то мой коллега Дмитрий Зимин писал, что ваша карьера — сплошное преодоление. Может быть, «Преодоление Чистякова»?

— (Смеется.) Можно и так. Преодоление? Может быть, мне поэтому такие фильмы и нравятся... — цитирует Чистякова «РБ Спорт».