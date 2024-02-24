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24 февраля, 14:01

Чистяков рассказал, каким мог бы быть фильм о нем

Виктория Кравченко
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков представил, каким бы мог быть фильм о нем самом. В январе футболист перешел из «Зенита» в аренду в сочинский клуб.

— Мне кажется, это был бы фильм о моем футбольном пути. Он бы начинался с моего родного города. Это была бы обычная автобиография — жизненный путь спортсмена.

— Как бы назвали кино?

— Не знаю. Режиссер будет думать, который захочет снимать фильм.

— Как-то мой коллега Дмитрий Зимин писал, что ваша карьера — сплошное преодоление. Может быть, «Преодоление Чистякова»?

— (Смеется.) Можно и так. Преодоление? Может быть, мне поэтому такие фильмы и нравятся... — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

14 января 30-летний Чистяков перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. В этом сезоне защитник сыграл только в 5 матчах (суммарно 145 игровых минут).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-fil-m-obo-mne-mozhno-by-lo-by-nazvat-preodolenie-chistyakova/
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
ФК Сочи
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Чистяков заявил, что ему нужно реанимировать карьеру в «Сочи»

Чистяков рассказал, что у него были и другие варианты до перехода в «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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