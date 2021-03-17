Чистяков: «Вы увидите еще более мотивированный «Зенит»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф-РПЛ. Голами в составе чемпионов России отметились Артем Дзюба и Вендел, сделавший дубль. Чистяков вышел на замену на 85-й минуте.

«Каждая победа важна, особенно в этот период. ЦСКА наступает на пятки, — сказал Чистяков в эфире «Матч ТВ». — Была интересная игра: и пенальти, и просмотр ВАР.

Настраивались, как и на все матчи: Богданыч подбадривал, мы понимали, что это одна из самых важных игр в чемпионате. Вендел только набирает обороты. Впереди еще много игр, в которых он себя покажет.

В дальнейшем вы увидите еще более мотивированный «Зенит». Мы понимаем, какие важные игры впереди, постараемся показывать максимально хороший футбол".