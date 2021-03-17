Эджуке считает, что ЦСКА не смог показать свой лучший футбол в матче с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке оценил игру команды в матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита» (2:3).

— Думаю, команда боролась, сражалась. Мы знали, как и против кого будем играть, первых минут пытались показывать свой лучший футбол, но это не удалось.

— Тренер говорил, что на сборах ты станешь лучшим. Удалось ли прибавить? В чем именно прибавил?

— Я изучил лигу, уровень, изучил требования. Все, что у меня есть, пытаюсь прилагать на благо команды. Пытаюсь расти каждый день — на каждой игре, на каждой тренировке. Я понимаю, куда попал. Пытаюсь максимально прибавлять.

В турнирной таблице «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 48 очков и на семь очков опережая идущий вторым московский «Спартак», который свой матч 23-го тура проведет в четверг. ЦСКА с 40 очками идет третьим.

(Константин Колмаков)