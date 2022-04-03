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Чистяков: «Впереди семь матчей в РПЛ, в каждом из которых нужно победить»

Чистяков заявил, что «Зениту» нельзя вешать голову
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (0:0) подвел итоги встречи.

— Наверное, в актив мы ее не занесем, потому что мы не победили, — цитирует Чистякова сайт «Зенита». — Провели два разных тайма: первый совсем не получился, во втором — перестроились в пять защитников, чуть-чуть развязали руки нашим флангам и стали действовать поострее. Но, к сожалению, не забили. Повторюсь, игру не занесем в актив, нет трех очков. Голову вешать нельзя — впереди семь матчей в РПЛ, в каждом из которых нужно победить. Что мы и будем делать.

— Согласитесь ли вы с тем, что самый опасный момент был у «Сочи», когда Дуглас вынес из пустых ворот, а «Зенит» такого не создал?

— Да, согласен. Мы пытались, старались создать, но, к сожалению, не получилось. Будем работать, чтобы в следующих матчах появлялись более острые моменты. Слава Богу, не пропустили, это хорошо, что сыграли на ноль. Но то, что не выиграли, плохо.

— Понятно, что не совсем по вашему профилю, но чего не хватило в атаке, чтобы забить?

— Более агрессивных действий в завершении... На самом деле, не так много моментов было у нас, поэтому и не получилось забить. Но у нас квалифицированные нападающие, впереди много игр и забитых мячей.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-03-dmitriy-chistyakov-vperedi-sem-matchey-v-rpl-v-kazhdom-iz-kotorykh-nuzhno-pobedit.htm
Дмитрий Чистяков
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