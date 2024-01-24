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Сегодня, 11:30

Чилийский форвард ЦСКА Давила внес Москву в тройку своих любимых городов

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Виктор Давила.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» поделился эмоциями от переезда в Россию. По словам игрока, российская столица поразила его уровнем комфорта.

— В бытовом плане я очень доволен. Москва сильно удивила меня и мою семью. И уровень комфорта в городе очень помог мне в адаптации. Когда семья с тобой, когда она быстро привыкает и получает удовольствие от жизни в городе, то и тебе становится легче тренироваться и играть. Ведь чувствуешь себя максимально комфортно и спокойно, — сказал Давила.

Виктор Давила. Виктор Давила: «Не было даже мысли взять деньги у ЦСКА и пропасть с ними»

По мнению футболиста, Москва находится в тройке лучших городов мира, которые он посещал.

— Совершенно точно в топ-3! Это невероятный город! — добавил он.

ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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Давила недоволен своим игровым временем в ЦСКА: «Ожидания от трансфера были другими»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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