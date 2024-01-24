Агент Ариаса: «Джон отказал «Зениту», «Краснодар» не обращался»

Футбольный агент Джанфранко Петруциелло рассказал, что вингер «Флуминенсе» Джон Ариас отказал «Зениту».

«У нас было только предложение от «Зенита», — цитирует Петруциелло «РБ Спорт». — Предложений от «Краснодара» мы никогда не получали. Ариас отказал «Зениту»? Именно так».

В сезоне-2023 26-летний Ариас провел 59 матчей за «Флуминенсе», забил 11 мячей и отдал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.