ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанскую «Уэску»

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в испанский клуб «Уэска» на правах аренды, сообщает сайт красно-синих. 22-летний форвард будет выступать за клуб из сегунды до окончания сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Гайч сыграл 18 матчей в составе ЦСКА, забив один гол. Концовку сезона аргентинец доигрывал в итальянском «Беневенто» — два гола в 15 матчах серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.