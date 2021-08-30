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ЦСКА отдал Гайча в аренду в испанскую «Уэску»

16:22
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч. Фото ПФК ЦСКА.
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Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешел в испанский клуб «Уэска» на правах аренды, сообщает сайт красно-синих. 22-летний форвард будет выступать за клуб из сегунды до окончания сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Гайч сыграл 18 матчей в составе ЦСКА, забив один гол. Концовку сезона аргентинец доигрывал в итальянском «Беневенто» — два гола в 15 матчах серии А.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaich-provedet-sezon-v-ispanii/

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Иван Шитик все материалы автора

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