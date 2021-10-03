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Червиченко: «Рад за Виторию, что от него отстали с идиотским вопросом: «Когда вас уволят?»

21:50
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата Росси.

«От результата игры больше радости. Команда на этой сложной неделе смогла выстоять, удержать счет. В одну секунду у красно-белых из полноценных атакующих остался только Промес, но они смогли выиграть. Даже раненый Соболев смог забить мяч. А еще мне нравится, что Кофрие сейчас лучший по отборам и не портит картину. Также рад за Виторию, что от него наконец-то отстали с идиотским вопросом: «Когда вас уволят?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.

Ахмат — Спартак

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