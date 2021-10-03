Директор по безопасности РПЛ рассказал подробности инцидента с фанатом «Спартака» в Грозном
Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал инцидент с фанатом «Спартака» в Грозном.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в перерыве матча двух болельщиков «Спартака» избили люди, одетые в форму с нашивкой «Полк А.А. Кадырова».
«По поводу инцидента, произошедшего в перерыве матча «Ахмата» и «Спартака», у нас есть следующая информация: известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вел себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения — здесь нужно дождаться результатов обследования.
Что касается видео, где видно нескольких сотрудников правопорядка, то эти люди не бьют болельщика, а лишь пытаются его держать — чтобы его могли осмотреть врачи. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам. Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по стать 20.31. Я видел его после задержания — его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Но его состояние мне до сих пор кажется неадекватным», — сказал Мейтин «Чемпионату».
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