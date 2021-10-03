Канчельскис считает, что Соболева могут дозаявить в сборную России после гола «Ахмату»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» гостевую победу «Спартака» над «Ахматом» (1:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

«Победа важная во всех отношениях, особенно в психологическом. Играли после сложного перелета из Неаполя, да и против «Ахмата» в Грозном всегда тяжело выступать. Эта победа на шесть очков, всегда приятно вот так выигрывать. Гол Соболева должен повлиять на его состояние, может, даже в сборную России его дозаявят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший футболист сборной СССР и России прокомментировал информацию об избиении болельщиков «Спартака» в Грозном.

«Надо с этим разбираться, сейчас делать какие-либо выводы сложно. Какие-то мнения возможны только после предъявления доказательств, без них неизвестно, с какой стороны была провокация и была ли она вообще. Есть РФС, они должны разбираться почему так происходит. Из-за того, что всегда много болельщиков «Спартака» приезжают в разные регионы, местные власти боятся их и особым образом обеспечивают безопасность матча», — добавил Канчельскис.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.