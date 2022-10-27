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Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых побороться за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона. «Зенит» сейчас очень силен, «Сочи» в том году были серебряными призерами РПЛ, но в последнем туре «заглотнули» семь мячей от петербуржцев как «Отче наш». Думаю, что еще «армейцы» подтянутся в чемпионской гонке и, возможно, ростовчане. Вопрос в том, возьмутся ли судьи за «Спартак» так, как взялись за «Ростов». Если да, то интрига умрет», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), «Спартак» с 29 очками занимает 2-е место. ЦСКА и «Ростов» делят третью-четвертую позицию, имея в активе 26 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-esli-spartak-ne-nachnut-dushit-sudi-to-nas-zhdet-ochen-interesnaya-kontsovka-sezona-1397097/
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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