Червиченко: «Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых побороться за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Если «Спартак» не начнут душить судьи, то нас ждет очень интересная концовка сезона. «Зенит» сейчас очень силен, «Сочи» в том году были серебряными призерами РПЛ, но в последнем туре «заглотнули» семь мячей от петербуржцев как «Отче наш». Думаю, что еще «армейцы» подтянутся в чемпионской гонке и, возможно, ростовчане. Вопрос в том, возьмутся ли судьи за «Спартак» так, как взялись за «Ростов». Если да, то интрига умрет», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ (36 очков), «Спартак» с 29 очками занимает 2-е место. ЦСКА и «Ростов» делят третью-четвертую позицию, имея в активе 26 очков.