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Машкарин — о дерби ЦСКА с «Локомотивом»: «Мы уже потеряли незапланированные очки. Играть будем на победу»

Алина Савинова
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Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча армейцев с «Локомотивом» в рамках 15-го тура чемпионата России.

«Не могу сказать, что у ЦСКА какой-то спад. В той же игре с «Оренбургом» были хорошие моменты, Карраскаль забей свой гол, а не попади в штангу, думаю, армейцы не отпустили бы соперника. Но опять не реализовали свои моменты, пропустили, потеряли очки.

«Локо» — достаточно принципиальный соперник, как минимум, это московское дерби. Мы уже потеряли незапланированные очки с тем же «Оренбургом» и «Торпедо», больше терять их нельзя, чтобы бороться за самые высокие места. Так что играть будем на победу.

Хотя любая серия прерывается, и чисто математически происходит так, что рано или поздно заведомый аутсайдер может обыграть лидера. Но тем и хорош футбол... Хотя по составу у «Локо» приличный подбор игроков, команда должна быть не на этом месте", — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в субботу, 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Армейцы расположились на 3-й позиции в РПЛ (26 очков). Железнодорожники занимают 14-е место (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-pro-match-lokomotiva-i-tsska-lyubaya-seriya-prery-vaetsya-autsajder-mozhet-oby-grat-favorita/
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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