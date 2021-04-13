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Червиченко — о решении ЭСК РФС: «Утопающая душа — это про «Спартак»

17:31
Падение Квинси Промеса в матча &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Падение Квинси Промеса в матча &amp;quot;Локомотив&amp;quot; - &amp;quot;Спартак&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии РФС признать все действия арбитров в матче «Локомотив» — «Спартак» в рамках 25-го тура РПЛ верными.

«Решение было очевидным. Утопающая душа — это про «Спартак». Как всегда нагнетают истерию. Так как эта истерия сработала в начале чемпионата. После ошибки в матче «Сочи» тогда, которой не было, им начали услужливо принимать решения в пользу «Спартака». Эта схема показалась им рабочей, пока тактика приносит плоды, почему бы ей не пользоваться. Просто эта ситуация достигла уже своего апогея и перешла все границы нормального восприятия», — заявил «СЭ» Червиченко.

Ранее «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трем эпизодам в штрафной «Локомотива».
экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза 13 апреля оценил работу арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0). Все решения арбитра были признаны верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

(Елизавета Денисова)

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