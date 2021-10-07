Суд отложил рассмотрение жалобы на арест экс-генерального директора «Тамбова»

Тамбовский областной суд отложил рассмотрение жалобы на заключение под стражу бывшего генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой, сообщила помощник председателя суда Мария Романова.

«Сегодня Тамбовский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на 11-е число — для проверки доводов, изложенных в апелляционной жалобе», — цитирует Романову РИА Новости.

Коновалова была задержана в Тамбове по делу о мошенничестве. 23 сентября стало известно, что в нескольких регионах прошли обыски по делу футбольного клуба «Тамбов». Следственные действия прошли в рамках возбужденных уголовных дел по статье о мошенничестве.

Источники «СЭ» утверждают, что руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около 1 миллиарда рублей в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.

В мае текущего года «Тамбов» прекратил существование.