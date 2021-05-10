Черевченко рассказал, может ли Глушаков выйти на поле в матче со «Спартаком»
18:56
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Стадион прекрасный, прекрасная команда в соперниках, о какой мотивации надо говорить? — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер» 10 мая. Глушаков? Он может выйти, он тренировался в общей группе. Мирзов? Психологически ребята спокойны никаких проблем у него нет. Он очень спокойный».
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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