На 55-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Ростов» арбитр Павел Шадыханов неверно оценил единоборство Понтуса Альмквиста и Рамазана Гаджимурадова и продолжил игру. Хотя судье следовало назначить штрафной удар в сторону ворот ростовчан и наказать предупреждением Альмквиста, наступившего шипами на ногу соперника. В том эпизоде Шадыханову не помог его первый ассистент Дмитрий Чельцов.

«Урал» — «Ростов».

А вот на 84-й минуте рефери поступил правильно, не засчитав гол Павла Погребняка. Он зафиксировал фол в атаке со стороны другого игрока «Урала», который в борьбе за мяч толкнул соперника в спину.

«Урал» — «Ростов».

Судья именно поэтому принял такое решение и назначил штрафной удар, а не свободный, потому что никто из игроков не оказался в положении «вне игры». Хотя версия, связанная с офсайда, озвучивалась во время телетрансляции.

(Александр Бобров)