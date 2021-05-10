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Судейство

«Урал» — «Ростов»: гол Погребняка отменен не из-за офсайда, судья ошибочно не наказал Альмквиста

18:59
«Урал» — «Ростов». «Урал» — «Ростов». «Урал» — «Ростов». «Урал» — «Ростов». «Урал» — «Ростов».
«Урал» — «Ростов».
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На 55-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Ростов» арбитр Павел Шадыханов неверно оценил единоборство Понтуса Альмквиста и Рамазана Гаджимурадова и продолжил игру. Хотя судье следовало назначить штрафной удар в сторону ворот ростовчан и наказать предупреждением Альмквиста, наступившего шипами на ногу соперника. В том эпизоде Шадыханову не помог его первый ассистент Дмитрий Чельцов.

"Урал" - "Ростов".
«Урал» — «Ростов».

А вот на 84-й минуте рефери поступил правильно, не засчитав гол Павла Погребняка. Он зафиксировал фол в атаке со стороны другого игрока «Урала», который в борьбе за мяч толкнул соперника в спину.

"Урал" - "Ростов".
«Урал» — «Ростов».

Судья именно поэтому принял такое решение и назначил штрафной удар, а не свободный, потому что никто из игроков не оказался в положении «вне игры». Хотя версия, связанная с офсайда, озвучивалась во время телетрансляции.

(Александр Бобров)

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