Тедеско рассказал об эмоциях перед матчем с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность команды к матчу 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Для немецкого специалиста это последний домашний матч во главе московской команды.

«Дело не во мне. Дело в «Спартаке». Готовимся к важной игре.

Сейчас я стараюсь быть сосредоточенным. После игры сможем поговорить на другие темы», — приводит слова тренера «Матч Премьер».