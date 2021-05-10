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Тедеско рассказал об эмоциях перед матчем с «Химками»

18:56
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил готовность команды к матчу 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Для немецкого специалиста это последний домашний матч во главе московской команды.

«Дело не во мне. Дело в «Спартаке». Готовимся к важной игре.

Сейчас я стараюсь быть сосредоточенным. После игры сможем поговорить на другие темы», — приводит слова тренера «Матч Премьер».

Спартак - Химки

 

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