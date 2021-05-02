Черевченко объяснил, почему оставил Мирзова в запасе на матч с «Уралом»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов остался в запасе на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».
«Он за неделю провел лишь полторы тренировки, у него были проблемы после игры с «Динамо». Все, кто попал в заявку, были готовы выйти с первых минут, просто мы сегодня решили оставить Мирзова в запасе», — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко.
Ранее Мирзов попадал в стартовый состав «Химок» на протяжении восьми матчей подряд.
Матч «Химки» — «Урал» состоится сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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