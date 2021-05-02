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Черевченко объяснил, почему оставил Мирзова в запасе на матч с «Уралом»

13:57
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов остался в запасе на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала».

«Он за неделю провел лишь полторы тренировки, у него были проблемы после игры с «Динамо». Все, кто попал в заявку, были готовы выйти с первых минут, просто мы сегодня решили оставить Мирзова в запасе», — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко.

Ранее Мирзов попадал в стартовый состав «Химок» на протяжении восьми матчей подряд.

Матч «Химки» — «Урал» состоится сегодня, 2 мая. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Химки — Урал

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