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«Химки» — «Урал»: Конате открыл счет

14:19
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Форвард «Химок» Мохамед Конате открыл счет в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

Футболист отметился голом на 10-й минуте.

Химки — Урал

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