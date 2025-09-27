Футбол
27 сентября, 16:53

Ташуев считает, что «Ахмат» может побороться за медали РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренера «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» 7-матчевую беспроигрышную серию грозненцев в РПЛ. В субботу, 27 сентября, «Ахмат» дома разгромил «Акрон» (3:0) в игре 10-го тура чемпионата России.

«Сегодня у «Ахмата» 17-18 футболистов хорошего уровня. Нужно отдать должное клубу, который смог привести высококвалифицированных футболистов. Что касается Черчесова, то это опытный тренер. У него все четко. Он дал понимание команде, какой результат нужен, притянул удачу, и все потихоньку пошло. Успех «Ахмата» — совокупность работы клуба и тренера. До первого места у них четыре очка. Думаю, они могут рассчитывать на место в пятерке или даже тройке при определенном усилении», — сказал Ташуев «СЭ».

Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года. После 10 матчей грозненская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.

Сергей Ташуев
Станислав Черчесов
ФК Ахмат
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
