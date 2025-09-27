Ташуев считает, что «Ахмат» может побороться за медали РПЛ

Бывший тренера «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» 7-матчевую беспроигрышную серию грозненцев в РПЛ. В субботу, 27 сентября, «Ахмат» дома разгромил «Акрон» (3:0) в игре 10-го тура чемпионата России.

«Сегодня у «Ахмата» 17-18 футболистов хорошего уровня. Нужно отдать должное клубу, который смог привести высококвалифицированных футболистов. Что касается Черчесова, то это опытный тренер. У него все четко. Он дал понимание команде, какой результат нужен, притянул удачу, и все потихоньку пошло. Успех «Ахмата» — совокупность работы клуба и тренера. До первого места у них четыре очка. Думаю, они могут рассчитывать на место в пятерке или даже тройке при определенном усилении», — сказал Ташуев «СЭ».



Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года. После 10 матчей грозненская команда занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками.