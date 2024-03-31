Турнирная таблица РПЛ после матчей 22-го тура: «Зенит» и «Краснодар» разделяет одно очко

«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22-го тура чемпионата России. Питерцы в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и набрали 41 очко.

Второе место занимает «Краснодар» — 40 очков. «Быки» в первом матче после возвращения Мурада Мусаев сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве — 1:1.

Третьи идет «Динамо» — 38 очков. Бело-голубые в 22-м туре дома разгромно проиграли «Ростову» (1:4).

Далее в таблице РПЛ с разницей в одно очко идут ЦСКА (33 очка), «Локомотив» (33), «Спартак» (32) и «Рубин» (32).

Фото «СЭ»

Все клубы чемпионата России не сыграли матчи 21-го тура, который перенесен на вторую половину апреля.