РПЛ, 20-й тур: «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», «Спартак» победил «Акрон» и другие матчи

Матчи 20-го тура чемпионата России-2025/26

В субботу, 7 марта, прошли две игры: «Ростов» — «Балтика» (1:1) и «Пари НН» — «Сочи» (2:1).

В воскресенье, 8 марта, состоялись четыре матча: «Оренбург» — «Зенит» (2:1), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0), «Рубин» — «Краснодар» (2:1), ЦСКА — «Динамо» (1:4).

В понедельник, 9 марта, прошли еще две встречи: «Локомотив» — «Ахмат» (2:2) и «Спартак» — «Акрон» (4:3).

7 марта, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

8 марта, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

9 марта, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)

Турнирная таблица чемпионата России //

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