Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

РПЛ, 20-й тур: «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», «Спартак» победил «Акрон» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Алексей Батраков и Исмаэл Силва.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Матчи 20-го тура чемпионата России-2025/26

В субботу, 7 марта, прошли две игры: «Ростов» — «Балтика» (1:1) и «Пари НН» — «Сочи» (2:1).

В воскресенье, 8 марта, состоялись четыре матча: «Оренбург» — «Зенит» (2:1), «Крылья Советов» — «Динамо» Мх (2:0), «Рубин» — «Краснодар» (2:1), ЦСКА — «Динамо» (1:4).

В понедельник, 9 марта, прошли еще две встречи: «Локомотив» — «Ахмат» (2:2) и «Спартак» — «Акрон» (4:3).

7 марта, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
07 марта, 16:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
07 марта, 19:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:1
Сочи

8 марта, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:1
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта, 14:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
08 марта, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:4
Динамо

9 марта, понедельник

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
09 марта, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:2
Ахмат
Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.
09 марта, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:3
Акрон

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
Читайте также
«Хоккей стал тупее». Кучеров зажег перед сезоном — рассказал о контракте и уровне игры в НХЛ
Ренессанс угасающей звезды. Голдобин начал зажигать в СКА на старте сезона
Армия России поразила задействованные в интересах ВСУ морские суда
Матери-героини с 2027 года начнут получать 1 млн рублей автоматически
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Россиянам напомнили о невозможности полностью удалить данные из интернета
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
В «Балтике» впервые рассказали, как команде удалось прилететь в Ростов-на-Дону
ЭКС назвала правильным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»
КДК принял решение не применять дополнительные санкции к Лусиано Гонду
ЭСК: Иванов верно удалил Лусиано Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»
Кто в РПЛ чаще побеждает, пропустив первым? А кто потерял больше очков, открыв счет?
За ошибку в Самаре вместо Сухого наказан ВАР Шадыханов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гол Маркиньоса на 88-й минуте принес «Спартаку» победу над «Акроном»

«Спартак» — «Акрон»: видео голов матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости