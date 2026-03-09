Спартаковец Джику пропустит матч с «Зенитом»

Желтая карточка, которую Александр Джику получил на 90+5-й минуте матча 20-го тура чемпионата России с «Акроном» (4:3), стала для спартаковского защитника четвертой в турнире.

Он заработал автоматическую дисквалификацию и пропустит игру 21-го тура с «Зенитом». Она пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

После 20 туров «Спартак» набрал 35 очков и сохраняет шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

«Зенит» после поражения в Оренбурге (1:2) находится на втором месте (42 очка).

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