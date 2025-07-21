Чемпионат России: таблица РПЛ после 1-го тура

В понедельник, 21 июля, матчем «Оренбург» — ЦСКА (0:0) завершился 1-й тур чемпионата России-2025/26.

По 3 очка на старте нового сезона РПЛ набрали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак».

РПЛ: результаты всех матчей 1-го тура

Во 2-м туре встречаются: 25 июля «Крылья Советов» — «Пари НН» (19.00);

26 июля «Спартак» — «Балтика» (15.00), «Динамо» — «Ростов» (17.30), «Краснодар» — «Локомотив» (19.00), «Сочи» — «Акрон» (20.30);

27 июля ЦСКА — «Ахмат» (15.00), «Оренбург» — «Динамо» Мх (17.30), «Рубин» — «Зенит» (20.00).