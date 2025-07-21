Акинфеев провел 500 матчей в качестве капитана ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел юбилейный матч в качестве капитана клуба.

Игра против «Оренбурга» (0:0) в 1-м туре РПЛ стала для голкипера 500-й с капитанской повязкой.

39-летний россиянин провел всю карьеру в армейском клубе. Акинфеев играет за ЦСКА с 2003 года. На его счету 799 матчей.