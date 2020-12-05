РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионат России, 17-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:00
«Локомотив» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»
«Локомотив» примет «Рубин» в матче 17-го тура РПЛ. Фото ФК «Рубин»

17-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

5 декабря, суббота

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Локомотив — Рубин

«Спартак» (Москва) — «Тамбов»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Спартак — Тамбов

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Зенит — Урал

«Краснодар» — «Ротор» (Волгоград)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Краснодар — Ротор

6 декабря, воскресенье

«Ростов» — «Уфа»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00

Ростов — Уфа

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Динамо — Арсенал Т

ЦСКА (Москва) — «Химки»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

ЦСКА — Химки

7 декабря, понедельник

«Сочи» — «Ахмат» (Грозный)

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Сочи — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир