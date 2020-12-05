Чемпионат России, 17-й тур: расписание и трансляции всех матчей
17-й тур Тинькофф-Чемпионата России.
5 декабря, суббота
«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
«Краснодар» — «Ротор» (Волгоград)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
6 декабря, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.00
«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула)
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
7 декабря, понедельник
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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