«Зенит» вернулся на первое место: турнирная таблица РПЛ после 7-го тура
В воскресенье, 1 сентября, матчем «Ростов» — «Факел» (4:1) завершился 7-й тур чемпионата России.
«Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и вернулся на первое место в турнирной таблице. «Краснодар» благодаря победе над «Локомотивом» (3:0) обошел железнодорожников и поднялся на вторую строчку.
Результаты всех матчей 7-го тура РПЛ
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
7
|
5
|
2
|
0
|
18-1
|
17
|
2
|
Краснодар
|
7
|
4
|
3
|
0
|
9-3
|
15
|
3
|
Локомотив
|
7
|
5
|
0
|
2
|
15-10
|
15
|
4
|
Спартак
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10-3
|
14
|
5
|
ЦСКА
|
7
|
4
|
1
|
2
|
15-4
|
13
|
6
|
Динамо
|
7
|
4
|
1
|
2
|
11-6
|
13
|
7
|
Ростов
|
7
|
3
|
2
|
2
|
13-13
|
11
|
8
|
Рубин
|
7
|
3
|
1
|
3
|
11-12
|
10
|
9
|
Динамо Махачкала
|
7
|
2
|
2
|
3
|
3-6
|
8
|
10
|
Крылья Советов
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6-13
|
6
|
11
|
Пари Нижний Новгород
|
7
|
2
|
0
|
5
|
6-15
|
6
|
12
|
Оренбург
|
7
|
1
|
3
|
3
|
9-13
|
6
|
13
|
Химки
|
7
|
1
|
3
|
3
|
9-13
|
6
|
14
|
Акрон
|
7
|
1
|
2
|
4
|
7-13
|
5
|
15
|
Ахмат
|
7
|
0
|
5
|
2
|
4-10
|
5
|
16
|
Факел
|
7
|
1
|
1
|
5
|
3-14
|
4
В 8-м туре встречаются: 13 сентября «Рубин» — «Крылья Советов» (20.15);
14 сентября «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Факел» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Краснодар» — «Ростов» (19.00);
15 сентября «Динамо» — «Ахмат» (14.15), «Акрон» — «Химки» (16.30), «Динамо» Мх — «Спартак» (19.00).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|0 : 1
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|0 : 3
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|4 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1