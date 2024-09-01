Мусаев — о победе над «Локомотивом»: «Еще в раздевалке было видно — ребята заряжена на игру»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 7-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).

— Очень сложный матч. Начали хорошо, еще было видно в раздевалке, что ребята заряжены на игру. Второй тайм хороший. Был ряд моментов, когда игра могла качнуться в одну или другую сторону. 11 дней уже путешествуем и никто из футболистов не жалуется, это очень важно для тренеров.

— Как вам игра обороны?

— Хоть и сыграли на ноль, есть что исправить, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до шести матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние восемь встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».

Александр Абустин