«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура
В понедельник, 24 октября, завершился 14-й тур чемпионата России.
В последней игре туре «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0).
Ранее «Спартак» крупно победил «Химки» и увеличил отрыв от ЦСКА и «Ростова», которые потеряли очки в матчах с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
14
|
11
|
3
|
0
|
43-5
|
36
|
2
|
Спартак
|
14
|
9
|
2
|
3
|
36-16
|
29
|
3
|
ЦСКА
|
14
|
7
|
5
|
2
|
28-15
|
26
|
4
|
Ростов
|
14
|
7
|
5
|
2
|
25-20
|
26
|
5
|
Краснодар
|
14
|
7
|
3
|
4
|
27-20
|
24
|
6
|
Ахмат
|
14
|
7
|
2
|
5
|
22-21
|
23
|
7
|
Динамо
|
14
|
6
|
5
|
3
|
24-17
|
23
|
8
|
Сочи
|
14
|
6
|
2
|
6
|
22-29
|
20
|
9
|
Оренбург
|
14
|
6
|
1
|
7
|
24-33
|
19
|
10
|
Урал
|
14
|
5
|
1
|
8
|
15-24
|
16
|
11
|
Крылья Советов
|
14
|
3
|
5
|
6
|
15-21
|
14
|
12
|
Нижний Новгород
|
14
|
3
|
4
|
7
|
17-25
|
13
|
13
|
Факел
|
14
|
1
|
9
|
4
|
17-24
|
12
|
14
|
Локомотив
|
14
|
3
|
3
|
8
|
17-29
|
12
|
15
|
Химки
|
14
|
2
|
3
|
9
|
13-28
|
9
|
16
|
Торпедо
|
14
|
1
|
3
|
10
|
7-25
|
6
В 15-м туре встречаются: 28 октября «Оренбург» — «Факел» (17.00); 29 октября «Динамо» — «Химки» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.00); 30 октября «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (14.00), «Сочи» — «Урал» (14.00), «Спартак» — «Торпедо» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|2 : 2
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|5 : 0
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|1 : 0
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|2 : 1
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|7 : 0
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2