«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы: турнирная таблица РПЛ после 14-го тура

В понедельник, 24 октября, завершился 14-й тур чемпионата России.

В последней игре туре «Зенит» разгромил «Сочи» (7:0).

Ранее «Спартак» крупно победил «Химки» и увеличил отрыв от ЦСКА и «Ростова», которые потеряли очки в матчах с «Оренбургом» и «Факелом» соответственно.

Результаты матчей 14-го тура

№ Команда И В Н П М O 1 Зенит 14 11 3 0 43-5 36 2 Спартак 14 9 2 3 36-16 29 3 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26 4 Ростов 14 7 5 2 25-20 26 5 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24 6 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23 7 Динамо 14 6 5 3 24-17 23 8 Сочи 14 6 2 6 22-29 20 9 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19 10 Урал 14 5 1 8 15-24 16 11 Крылья Советов 14 3 5 6 15-21 14 12 Нижний Новгород 14 3 4 7 17-25 13 13 Факел 14 1 9 4 17-24 12 14 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12 15 Химки 14 2 3 9 13-28 9 16 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6

В 15-м туре встречаются: 28 октября «Оренбург» — «Факел» (17.00); 29 октября «Динамо» — «Химки» (14.00), «Ахмат» — «Ростов» (16.30), «Локомотив» — ЦСКА (19.00); 30 октября «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» (14.00), «Сочи» — «Урал» (14.00), «Спартак» — «Торпедо» (16.30), «Краснодар» — «Зенит» (19.30).