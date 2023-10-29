«Краснодар» проиграл впервые в сезоне, «Зенит» отстает на два очка: турнирная таблица РПЛ после 13-го тура
В воскресенье, 29 октября завершился 13-й тур чемпионата России.
Лидер РПЛ «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне, уступив ЦСКА (0:1).
«Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1) и сократил отставание от «быков» до 2 очков.
Результаты матчей 13-го тура РПЛ
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
Очки
|
1.
|
Краснодар
|
13
|
8
|
4
|
1
|
21-8
|
28
|
2.
|
Зенит
|
13
|
8
|
2
|
3
|
27-13
|
26
|
3.
|
Крылья Советов
|
13
|
6
|
4
|
3
|
27-18
|
22
|
4.
|
Динамо
|
13
|
5
|
6
|
2
|
19-16
|
21
|
5.
|
ЦСКА
|
13
|
5
|
6
|
2
|
23-17
|
21
|
6.
|
Пари НН
|
13
|
6
|
2
|
5
|
12-11
|
20
|
7.
|
Спартак
|
13
|
6
|
2
|
5
|
18-20
|
20
|
8.
|
Локомотив
|
13
|
5
|
5
|
3
|
18-17
|
20
|
9.
|
Ростов
|
13
|
4
|
4
|
5
|
21-24
|
16
|
10.
|
Урал
|
13
|
4
|
4
|
5
|
14-20
|
16
|
11.
|
Рубин
|
13
|
4
|
4
|
5
|
12-20
|
16
|
12.
|
Факел
|
13
|
4
|
3
|
6
|
11-15
|
15
|
13.
|
Ахмат
|
13
|
3
|
3
|
7
|
13-17
|
12
|
14.
|
Оренбург
|
13
|
3
|
3
|
7
|
15-21
|
12
|
15.
|
Балтика
|
13
|
3
|
2
|
8
|
12-19
|
11
|
16.
|
Сочи
|
13
|
3
|
0
|
10
|
13-20
|
9
В 14-м туре встречаются: 4 ноября «Ахмат» — «Факел» (16.30), «Балтика» — «Зенит» (19.00);
5 ноября «Краснодар» — «Крылья Советов» (14.00), ЦСКА — «Пари НН» (16.30), «Локомотив» — «Спартак» (19.30);
6 ноября «Оренбург» — «Ростов» (14.00), «Урал» — «Рубин» (16.30), «Сочи» — «Динамо» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
6
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
7
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
8
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|1 : 0
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|2 : 1
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1