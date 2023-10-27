РПЛ: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 13-го тура

13-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

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Получится ли у ЦСКА нанести «Краснодару» первое поражение в сезоне? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают армейцев фаворитами предстоящего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.30, что порядка 43% вероятности исхода. Триумф гостей предложен за 3.10 (32%), ничья — за 3.65 (25%).