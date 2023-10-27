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27 октября, 21:00

РПЛ: «Ростов» — «Локомотив», ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 13-го тура

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Футболисты ЦСКА празднуют забитый мяч.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
13-й тур чемпионата России сезона-2023/24.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Балтика
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Сочи
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
29 окт, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Получится ли у ЦСКА нанести «Краснодару» первое поражение в сезоне? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают армейцев фаворитами предстоящего матча. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.30, что порядка 43% вероятности исхода. Триумф гостей предложен за 3.10 (32%), ничья — за 3.65 (25%).

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Футбол
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Экс-президент ОКР Жуков назвал интересным предложение включить в РПЛ белорусские команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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