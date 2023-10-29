Божович: «Не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут РПЛ. Они не лучше российских»

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович отреагировал на решение РФС сотрудничать с иностранными арбитрами.

«В России когда-то Роберто Розетти являлся главой департамента судейства и инспектирования. Итальянец с красивой прической был самый лучший арбитр в мире — и то не помог. Честно говоря, тогда не понимаю, с чего взяли, что судьи из Катара помогут. Наверняка у катарцев есть хорошие судьи, но не думаю, что они лучше российских. Признаться, очень удивлен решением РФС. Не считаю, что уровень судейства в России уступает этим странам. Странная тема», — цитирует Божовича Sport24.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.