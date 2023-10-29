Еремякин: «Деограсия знает, что «Оренбург» должен сохранить прописку в РПЛ, к нему есть доверие»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил работу главного тренера команды Давида Деограсии.

— Какой кредит доверия к главному тренеру?

— На сто процентов есть доверие к нему, — приводит Metaratings.ru слова Еремякина.

— Не планируете с ним расставаться в ближайшее время?

— Нет. Тренер сейчас нас вполне устраивает.

— У тренера есть задача до зимы или до конца сезона?

— Он знает, какая задача: мы должны сохранить прописку в РПЛ.

«Оренбург» с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России оренбуржцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 6 ноября.