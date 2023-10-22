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Сегодня, 21:06

«Зенит» обошел «Крылья Советов»: турнирная таблица РПЛ после 12-го тура

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«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу.
Фото ФК «Краснодар»

В воскресенье, 22 октября, завершился 12-й тур чемпионата России.

Лидер РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» (2:2).

«Зенит» победил «Крылья Советов» (3:1) и обошел самарцев в борьбе за второе место.

Результаты матчей 12-го тура РПЛ

В 13-м туре встречаются: 27 октября «Рубин» — «Балтика» (19.00);

28 октября «Факел» — «Спартак» (14.00), «Ростов» — «Локомотив» (16.30), «Крылья Советов» — «Оренбург» (16.30), «Зенит» — «Ахмат» (19.00);

29 октября «Пари НН» — «Сочи» (14.00), «Динамо» — «Урал» (16.30), ЦСКА — «Краснодар (19.30).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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