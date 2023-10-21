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Сегодня, 08:25

РПЛ: «Локомотив» — «Динамо», «Спартак» — «Пари НН» и другие матчи 12-го тура

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Квинси Промес (слева) и вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
12-й тур чемпионата России-2023/24.

21 октября, суббота

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Факел
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Краснодар

22 октября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Сочи
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари НН
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Ахмат

Футбол
РПЛ
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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