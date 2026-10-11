«Динамо» — на первом месте, ЦСКА — на втором: турнирная таблица РПЛ

В воскресенье, 11 октября, матчем «Рубин» — «Динамо» (0:1) завершился 10-й тур чемпионата России. Бело-голубые одержали шестую победу подряд и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

На второе место поднялся ЦСКА, разгромивший «Родину» (3:0).

Занимавший перед этим туром первую строчку «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3), шедший вторым «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

РПЛ: результаты всех матчей 10-го тура

В 11-м туре встречаются: 17 октября «Крылья Советов» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Акрон» (16.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.30);

18 октября «Зенит» — «Ахмат» (14.00), «Динамо» — ЦСКА (16.15), «Спартак» — «Рубин» (18.30), «Балтика» — «Ростов» (20.45);

19 октября «Родина» — «Оренбург» (19.30).

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