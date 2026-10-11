«Динамо» — на первом месте, ЦСКА — на втором: турнирная таблица РПЛ
В воскресенье, 11 октября, матчем «Рубин» — «Динамо» (0:1) завершился 10-й тур чемпионата России. Бело-голубые одержали шестую победу подряд и возглавили турнирную таблицу РПЛ.
На второе место поднялся ЦСКА, разгромивший «Родину» (3:0).
Занимавший перед этим туром первую строчку «Краснодар» уступил «Зениту» (2:3), шедший вторым «Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
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РПЛ: результаты всех матчей 10-го тура
В 11-м туре встречаются: 17 октября «Крылья Советов» — «Факел» (14.00), «Динамо» Мх — «Акрон» (16.30), «Локомотив» — «Краснодар» (19.30);
18 октября «Зенит» — «Ахмат» (14.00), «Динамо» — ЦСКА (16.15), «Спартак» — «Рубин» (18.30), «Балтика» — «Ростов» (20.45);
19 октября «Родина» — «Оренбург» (19.30).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1