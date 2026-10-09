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РПЛ, расписание, результаты матчей 10 тура: Крылья Советов — Спартак, Краснодар — Зенит, Рубин — Динамо и другие матчи

РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Крылья Советов» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Станислав Агкацев и Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
10-й тур Российской премьер-лиги.

В пятницу, 9 октября, тур стартует матчем «Ростов» — «Акрон».

В субботу, 10 октября, пройдут игры: «Оренбург» — «Динамо» Мх, «Факел» — «Локомотив», «Крылья Советов» — «Спартак» и «Краснодар» — «Зенит».

В воскресенье, 11 октября, состоятся матчи: «Ахмат» — «Балтика», ЦСКА — «Родина» и «Рубин» — «Динамо».

9 октября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
09 октября, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Акрон

10 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо Мх
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)
Факел
Локомотив
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

11 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Родина
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Динамо

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2026/27

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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