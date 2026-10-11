Обляков восхитителен, а непобедимый ЦСКА — на вершине таблицы!

Яркая победа армейцев над «Родиной».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Смена главного тренера — это всегда фактор неожиданности для ближайшего соперника. А тут еще «Родину» принял Джонатан Альба. Экс главный тренер «Ростова», против которого ЦСКА, по мнению Дмитрия Игдисамова, провел худшую игру в текущем сезоне - соперник создал армейцам большие проблемы своим прессингом.

Но понятно, что изменить что-то кардинально за несколько дней работы в столице испанский специалист не мог. При этом Альба подчеркнул, как важно поправить игру в обороне.

Дебютант РПЛ — худшая команда чемпионата по пропущенным мячам, и первые изменения оказались кадровыми. В составе гостей дебютировал опытный бразилец Игор Силва. В свою очередь, армейцам пришлось перестраиваться отчасти вынужденно. Вместо Данилова, который не смог сыграть за сборную России по медицинским причинам, в тройке центральны х защитников появился потерявший в этом сезоне твердое место в старте Лукин. Кроме того, в сравнении с предыдущим туром Мусаева на острие атаки сменил Лусиано Гонду, а Глебова — Матеус Алвес.

Поначалу армейцам пришлось обстреливать ворота земляков с дальней дистанции, и если Гонду скорее разминал Волкова, то Олейников заставил вытягивать мяч из-под перекладины. А успех принесла возможность наконец-то провести атаку на свободном пространстве. Все — благодаря слаженным действиям Кисляка и Облякова. Первый сыграл в отборе в центре поля. Второй отличным пасом бросил в прорыв Кругового, который благодаря своей скорости справился с давлением пытавшегося помешать ему Мещанинова и, сместившись в центр, уложил мяч в угол.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Получилась отличная атака, за которой последовало продолжение. Когда Гонду, находясь спиной к воротам, грудью сбросил мяч под удар Олейникову, «Родину» спасла реакция Волкова. Но что мог поделать вратарь с поймавшим кураж соперником?! Вторая голевая атака красно-синих — чистый восторг. Про такое не скажешь — работа. Такие комбинации напоминают, что футбол — это прежде всего игра. Пас сохранившего мяч Алвеса в па д ении, мгновенный перевод Кисляка на Олейникова и скидка в касание под удар Облякову — даже Игдисамов был в полном восторге, с удивлением обхватив голову.

«Родина» в первом тайме выглядела гостем на чужом празднике и чудом избежала крупного счета к перерыву. При той легкости, с которой играл ЦСКА, даже удивительно, как не забили выскочивший один на один Гонду и Кисляк, успевший на добивание после очередного вратарского спасения.

А после перерыва гости стали гораздо активнее и получили полноценный голевой момент. Максименко совершил впечатляющий прорыв по центру, и только Тороп сумел сохранить преимущество хозяев прежним. Кто знает, как все пошло бы при 2:1?

Это, впрочем, сослагательное наклонение, а глобально все находилось под контролем доминировавших армейцев. Единственное — стало меньше остроты в завершающей стадии. А это оставляло «Родину» в игре, и в какой-то момент Торопу при помощи защитников опять пришлось выручать при попытке перебросить его. Игдисамова подобное развитие событий точно не устраивало, поэтому в бой были брошены Глебов с Тамерланом Мусаевым. Обоим, правда, приходилось регулярно помогать обороне: эффект от замен Альбы получался более заметным. Особенно выделялись Ушатов и Абдусаламов.