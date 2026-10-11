Обляков восхитителен, а непобедимый ЦСКА — на вершине таблицы!
Смена главного тренера — это всегда фактор неожиданности для ближайшего соперника. А тут еще «Родину» принял Джонатан Альба. Экс главный тренер «Ростова», против которого ЦСКА, по мнению Дмитрия Игдисамова, провел худшую игру в текущем сезоне - соперник создал армейцам большие проблемы своим прессингом.
Но понятно, что изменить что-то кардинально за несколько дней работы в столице испанский специалист не мог. При этом Альба подчеркнул, как важно поправить игру в обороне.
Дебютант РПЛ — худшая команда чемпионата по пропущенным мячам, и первые изменения оказались кадровыми. В составе гостей дебютировал опытный бразилец Игор Силва. В свою очередь, армейцам пришлось перестраиваться отчасти вынужденно. Вместо Данилова, который не смог сыграть за сборную России по медицинским причинам, в тройке центральных защитников появился потерявший в этом сезоне твердое место в старте Лукин. Кроме того, в сравнении с предыдущим туром Мусаева на острие атаки сменил Лусиано Гонду, а Глебова — Матеус Алвес.
Поначалу армейцам пришлось обстреливать ворота земляков с дальней дистанции, и если Гонду скорее разминал Волкова, то Олейников заставил вытягивать мяч из-под перекладины. А успех принесла возможность наконец-то провести атаку на свободном пространстве. Все — благодаря слаженным действиям Кисляка и Облякова. Первый сыграл в отборе в центре поля. Второй отличным пасом бросил в прорыв Кругового, который благодаря своей скорости справился с давлением пытавшегося помешать ему Мещанинова и, сместившись в центр, уложил мяч в угол.
Получилась отличная атака, за которой последовало продолжение. Когда Гонду, находясь спиной к воротам, грудью сбросил мяч под удар Олейникову, «Родину» спасла реакция Волкова. Но что мог поделать вратарь с поймавшим кураж соперником?! Вторая голевая атака красно-синих — чистый восторг. Про такое не скажешь — работа. Такие комбинации напоминают, что футбол — это прежде всего игра. Пас сохранившего мяч Алвеса в падении, мгновенный перевод Кисляка на Олейникова и скидка в касание под удар Облякову — даже Игдисамов был в полном восторге, с удивлением обхватив голову.
«Родина» в первом тайме выглядела гостем на чужом празднике и чудом избежала крупного счета к перерыву. При той легкости, с которой играл ЦСКА, даже удивительно, как не забили выскочивший один на один Гонду и Кисляк, успевший на добивание после очередного вратарского спасения.
А после перерыва гости стали гораздо активнее и получили полноценный голевой момент. Максименко совершил впечатляющий прорыв по центру, и только Тороп сумел сохранить преимущество хозяев прежним. Кто знает, как все пошло бы при 2:1?
Это, впрочем, сослагательное наклонение, а глобально все находилось под контролем доминировавших армейцев. Единственное — стало меньше остроты в завершающей стадии. А это оставляло «Родину» в игре, и в какой-то момент Торопу при помощи защитников опять пришлось выручать при попытке перебросить его. Игдисамова подобное развитие событий точно не устраивало, поэтому в бой были брошены Глебов с Тамерланом Мусаевым. Обоим, правда, приходилось регулярно помогать обороне: эффект от замен Альбы получался более заметным. Особенно выделялись Ушатов и Абдусаламов.
Только они не забили, тогда как Обляков снова сыграл великолепно. Его выстрел метров с тридцати в ближний верхний угол — украшение тура. Это уже шестой гол Ивана в чемпионате. Однозначно, он один из самых ярких игроков сезона, а ЦСКА продолжает приятно удивлять. Армейцы — единственные в РПЛ, кто еще не испытал горечи поражений. В воскресенье они оставили за спиной оступившихся конкурентов и как минимум до матча с «Динамо» возглавили таблицу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
2
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
3
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
4
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
5
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1