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ЦСКА — Родина: счет 3:0 и обзор матча 10-го тура РПЛ 11 октября 2026

Обляков восхитителен, а непобедимый ЦСКА — на вершине таблицы!

Андрей Кузичев
Корреспондент
Футболисты ЦСКА Иван Обляков и Иван Олейников празднуют гол в ворота «Родины» в матче 10-го тура РПЛ 11 октября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Яркая победа армейцев над «Родиной».
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Родина

Смена главного тренера — это всегда фактор неожиданности для ближайшего соперника. А тут еще «Родину» принял Джонатан Альба. Экс главный тренер «Ростова», против которого ЦСКА, по мнению Дмитрия Игдисамова, провел худшую игру в текущем сезоне - соперник создал армейцам большие проблемы своим прессингом.

Но понятно, что изменить что-то кардинально за несколько дней работы в столице испанский специалист не мог. При этом Альба подчеркнул, как важно поправить игру в обороне.

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Дебютант РПЛ — худшая команда чемпионата по пропущенным мячам, и первые изменения оказались кадровыми. В составе гостей дебютировал опытный бразилец Игор Силва. В свою очередь, армейцам пришлось перестраиваться отчасти вынужденно. Вместо Данилова, который не смог сыграть за сборную России по медицинским причинам, в тройке центральных защитников появился потерявший в этом сезоне твердое место в старте Лукин. Кроме того, в сравнении с предыдущим туром Мусаева на острие атаки сменил Лусиано Гонду, а Глебова — Матеус Алвес.

Поначалу армейцам пришлось обстреливать ворота земляков с дальней дистанции, и если Гонду скорее разминал Волкова, то Олейников заставил вытягивать мяч из-под перекладины. А успех принесла возможность наконец-то провести атаку на свободном пространстве. Все — благодаря слаженным действиям Кисляка и Облякова. Первый сыграл в отборе в центре поля. Второй отличным пасом бросил в прорыв Кругового, который благодаря своей скорости справился с давлением пытавшегося помешать ему Мещанинова и, сместившись в центр, уложил мяч в угол.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Получилась отличная атака, за которой последовало продолжение. Когда Гонду, находясь спиной к воротам, грудью сбросил мяч под удар Олейникову, «Родину» спасла реакция Волкова. Но что мог поделать вратарь с поймавшим кураж соперником?! Вторая голевая атака красно-синих — чистый восторг. Про такое не скажешь — работа. Такие комбинации напоминают, что футбол — это прежде всего игра. Пас сохранившего мяч Алвеса в падении, мгновенный перевод Кисляка на Олейникова и скидка в касание под удар Облякову — даже Игдисамов был в полном восторге, с удивлением обхватив голову.

«Родина» в первом тайме выглядела гостем на чужом празднике и чудом избежала крупного счета к перерыву. При той легкости, с которой играл ЦСКА, даже удивительно, как не забили выскочивший один на один Гонду и Кисляк, успевший на добивание после очередного вратарского спасения.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Родина&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.ЦСКА разгромил «Родину» и вышел на первое место в РПЛ: онлайн-трансляция матча

А после перерыва гости стали гораздо активнее и получили полноценный голевой момент. Максименко совершил впечатляющий прорыв по центру, и только Тороп сумел сохранить преимущество хозяев прежним. Кто знает, как все пошло бы при 2:1?

Это, впрочем, сослагательное наклонение, а глобально все находилось под контролем доминировавших армейцев. Единственное — стало меньше остроты в завершающей стадии. А это оставляло «Родину» в игре, и в какой-то момент Торопу при помощи защитников опять пришлось выручать при попытке перебросить его. Игдисамова подобное развитие событий точно не устраивало, поэтому в бой были брошены Глебов с Тамерланом Мусаевым. Обоим, правда, приходилось регулярно помогать обороне: эффект от замен Альбы получался более заметным. Особенно выделялись Ушатов и Абдусаламов.

Только они не забили, тогда как Обляков снова сыграл великолепно. Его выстрел метров с тридцати в ближний верхний угол — украшение тура. Это уже шестой гол Ивана в чемпионате. Однозначно, он один из самых ярких игроков сезона, а ЦСКА продолжает приятно удивлять. Армейцы — единственные в РПЛ, кто еще не испытал горечи поражений. В воскресенье они оставили за спиной оступившихся конкурентов и как минимум до матча с «Динамо» возглавили таблицу.

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Иван Обляков
РПЛ
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
2
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
3
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
4
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
5
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Максим Глушенков
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 8
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

 4
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