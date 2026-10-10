Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда

Железнодорожники уничтожили оборону «Факела».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)

«Факел» — единственный клуб РПЛ, который уходил на международную паузу с нулем в графе «победы». По логике, такие показатели после девяти туров позволяют говорить о глубоком кризисе, но по факту они никак не соответствовали качеству игры воронежцев. Субботняя встреча с «Локомотивом» данное впечатление только подтвердила. Примерно до 20-й минуты команда Олега Василенко поддерживала высочайший темп, не позволяя железнодорожникам поднять голову и перевести дух.

Логично, что в конце концов после углового и попадания Багамаева в перекладину Клейтон с добивания отправил мяч в сетку. Однако «Локо» спас офсайд, в который залез бразилец. И ровно с этого момента игра стала меняться. Москвичи немного сбили темп за счет контроля мяча, а потом сами принялись стабильно угрожать воротам соперника. Для начала Пиняев среагировал на забегание Бакаева, с передачи которого атаковал Титков. Доровских выручил, однако атака получила второе дыхание, а просчет дебютанта РПЛ при навесе Пиняева позволил Титкову поразить цель головой.

Реализация — то, что сделало результат в первом тайме. Особенно ярко разница в эффективности атак проявилась во второй его половине. У «Факела» могли забивать Багамаев и Турищев. Первый, убрав финтом Ненахова, пробил туда, где находился Митрюшкин. Второй неудачно пытался перебросить вратаря. В интервале же между данными эпизодами Бакаев слева навесил в район площади ворот, а там Комличенко удвоил счет, перепрыгнув Клейтона. Как же поменялась игра «Локо» с возвращением мощного форварда! Перед уходом на перерыв Николай едва не помог Пиняеву отправить соперника в нокаут, а ранее организовал еще один острый момент, когда «Факел» спас блок от Габараева.

С одной стороны, подобное развитие событий выглядело слишком жестоко для воронежцев. С другой — разве «Локомотив» не заслужил счет на табло самоотверженной игрой в обороне и качественными атаками? Пока красно-зеленые учились жить без Батракова, Карпукаса, Пруцева и Воробьева, их игра впереди зачастую выглядела беззубо и безыдейно. А сейчас — пусть это всего лишь один матч — «Локо» предстал одним из главных выгодоприобретателей по итогам непривычно длинной паузы на матчи сборных. Туда уезжали только Митрюшкин с Монтесом (Морозову и Сильянову помешали сыграть травмы), тогда как остальные могли спокойно работать в расположении клуба.

Важно и то, что вместе с забитыми в Воронеже голами появились легкость и уверенность. Пиняев блистал дриблингом и регулярно брал инициативу на себя, начав второй тайм с классного выстрела с дальней дистанции. Продолжение от Сергея последовало в виде образцовой передачи на голову Погостнову. У «Локо» забили оба центральных защитника — ранее скидка Руденко завершилась голом Монтеса. При этом ключевую роль в третьей атаке сыграл выигравший верховое единоборство Комличенко — еще один герой матча. «Факел» рвался вперед большими силами, но не забивал, а пропускал, демонстрируя полную беспомощность в обороне.

Символ воронежского кошмара — гол номер пять. Бакаев в буквальном смысле унизил защитников соперника сольным проходом и мягкой подачей через скопление игроков на ногу Комличенко. Однозначно — мы увидели лучшую игру команды Галактионова в нынешнем сезоне. И это еще и в отсутствие Мостового, который способен много дать красно-зеленым. А в субботу Бабкин, Титков, Годяеев — каждый выглядел человеком на своем месте. Прежний «Локо» вернулся? Идеальным тестом для ответа на этот вопрос станет следующий тур, когда в Черкизово приедет «Краснодар». Пока же можно не сомневаться в том, что к встрече с вице-чемпионом москвичи подойдут в прекрасном тонусе.