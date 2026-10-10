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Факел — Локомотив: счет 0:5 и обзор матча 10 тура РПЛ 10 октября 2026 (видео голов)

Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда

«Локомотив» в Воронеже разгромил «Факел» в 10-м туре РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото ФК «Локомотив»
Железнодорожники уничтожили оборону «Факела».
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 15:15. Факел (Воронеж)
Факел
0:5
Локомотив

«Факел» — единственный клуб РПЛ, который уходил на международную паузу с нулем в графе «победы». По логике, такие показатели после девяти туров позволяют говорить о глубоком кризисе, но по факту они никак не соответствовали качеству игры воронежцев. Субботняя встреча с «Локомотивом» данное впечатление только подтвердила. Примерно до 20-й минуты команда Олега Василенко поддерживала высочайший темп, не позволяя железнодорожникам поднять голову и перевести дух.

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Логично, что в конце концов после углового и попадания Багамаева в перекладину Клейтон с добивания отправил мяч в сетку. Однако «Локо» спас офсайд, в который залез бразилец. И ровно с этого момента игра стала меняться. Москвичи немного сбили темп за счет контроля мяча, а потом сами принялись стабильно угрожать воротам соперника. Для начала Пиняев среагировал на забегание Бакаева, с передачи которого атаковал Титков. Доровских выручил, однако атака получила второе дыхание, а просчет дебютанта РПЛ при навесе Пиняева позволил Титкову поразить цель головой.

Реализация — то, что сделало результат в первом тайме. Особенно ярко разница в эффективности атак проявилась во второй его половине. У «Факела» могли забивать Багамаев и Турищев. Первый, убрав финтом Ненахова, пробил туда, где находился Митрюшкин. Второй неудачно пытался перебросить вратаря. В интервале же между данными эпизодами Бакаев слева навесил в район площади ворот, а там Комличенко удвоил счет, перепрыгнув Клейтона. Как же поменялась игра «Локо» с возвращением мощного форварда! Перед уходом на перерыв Николай едва не помог Пиняеву отправить соперника в нокаут, а ранее организовал еще один острый момент, когда «Факел» спас блок от Габараева.

С одной стороны, подобное развитие событий выглядело слишком жестоко для воронежцев. С другой — разве «Локомотив» не заслужил счет на табло самоотверженной игрой в обороне и качественными атаками? Пока красно-зеленые учились жить без Батракова, Карпукаса, Пруцева и Воробьева, их игра впереди зачастую выглядела беззубо и безыдейно. А сейчас — пусть это всего лишь один матч — «Локо» предстал одним из главных выгодоприобретателей по итогам непривычно длинной паузы на матчи сборных. Туда уезжали только Митрюшкин с Монтесом (Морозову и Сильянову помешали сыграть травмы), тогда как остальные могли спокойно работать в расположении клуба.

Важно и то, что вместе с забитыми в Воронеже голами появились легкость и уверенность. Пиняев блистал дриблингом и регулярно брал инициативу на себя, начав второй тайм с классного выстрела с дальней дистанции. Продолжение от Сергея последовало в виде образцовой передачи на голову Погостнову. У «Локо» забили оба центральных защитника — ранее скидка Руденко завершилась голом Монтеса. При этом ключевую роль в третьей атаке сыграл выигравший верховое единоборство Комличенко — еще один герой матча. «Факел» рвался вперед большими силами, но не забивал, а пропускал, демонстрируя полную беспомощность в обороне.

Символ воронежского кошмара — гол номер пять. Бакаев в буквальном смысле унизил защитников соперника сольным проходом и мягкой подачей через скопление игроков на ногу Комличенко. Однозначно — мы увидели лучшую игру команды Галактионова в нынешнем сезоне. И это еще и в отсутствие Мостового, который способен много дать красно-зеленым. А в субботу Бабкин, Титков, Годяеев — каждый выглядел человеком на своем месте. Прежний «Локо» вернулся? Идеальным тестом для ответа на этот вопрос станет следующий тур, когда в Черкизово приедет «Краснодар». Пока же можно не сомневаться в том, что к встрече с вице-чемпионом москвичи подойдут в прекрасном тонусе.

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Зелимхан Бакаев
Николай Комличенко
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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