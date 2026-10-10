Лучший матч «Локомотива» в сезоне. С Комличенко и яркими Пиняевым и Бакаевым это совсем другая команда
«Факел» — единственный клуб РПЛ, который уходил на международную паузу с нулем в графе «победы». По логике, такие показатели после девяти туров позволяют говорить о глубоком кризисе, но по факту они никак не соответствовали качеству игры воронежцев. Субботняя встреча с «Локомотивом» данное впечатление только подтвердила. Примерно до 20-й минуты команда Олега Василенко поддерживала высочайший темп, не позволяя железнодорожникам поднять голову и перевести дух.
Логично, что в конце концов после углового и попадания Багамаева в перекладину Клейтон с добивания отправил мяч в сетку. Однако «Локо» спас офсайд, в который залез бразилец. И ровно с этого момента игра стала меняться. Москвичи немного сбили темп за счет контроля мяча, а потом сами принялись стабильно угрожать воротам соперника. Для начала Пиняев среагировал на забегание Бакаева, с передачи которого атаковал Титков. Доровских выручил, однако атака получила второе дыхание, а просчет дебютанта РПЛ при навесе Пиняева позволил Титкову поразить цель головой.
Реализация — то, что сделало результат в первом тайме. Особенно ярко разница в эффективности атак проявилась во второй его половине. У «Факела» могли забивать Багамаев и Турищев. Первый, убрав финтом Ненахова, пробил туда, где находился Митрюшкин. Второй неудачно пытался перебросить вратаря. В интервале же между данными эпизодами Бакаев слева навесил в район площади ворот, а там Комличенко удвоил счет, перепрыгнув Клейтона. Как же поменялась игра «Локо» с возвращением мощного форварда! Перед уходом на перерыв Николай едва не помог Пиняеву отправить соперника в нокаут, а ранее организовал еще один острый момент, когда «Факел» спас блок от Габараева.
С одной стороны, подобное развитие событий выглядело слишком жестоко для воронежцев. С другой — разве «Локомотив» не заслужил счет на табло самоотверженной игрой в обороне и качественными атаками? Пока красно-зеленые учились жить без Батракова, Карпукаса, Пруцева и Воробьева, их игра впереди зачастую выглядела беззубо и безыдейно. А сейчас — пусть это всего лишь один матч — «Локо» предстал одним из главных выгодоприобретателей по итогам непривычно длинной паузы на матчи сборных. Туда уезжали только Митрюшкин с Монтесом (Морозову и Сильянову помешали сыграть травмы), тогда как остальные могли спокойно работать в расположении клуба.
Важно и то, что вместе с забитыми в Воронеже голами появились легкость и уверенность. Пиняев блистал дриблингом и регулярно брал инициативу на себя, начав второй тайм с классного выстрела с дальней дистанции. Продолжение от Сергея последовало в виде образцовой передачи на голову Погостнову. У «Локо» забили оба центральных защитника — ранее скидка Руденко завершилась голом Монтеса. При этом ключевую роль в третьей атаке сыграл выигравший верховое единоборство Комличенко — еще один герой матча. «Факел» рвался вперед большими силами, но не забивал, а пропускал, демонстрируя полную беспомощность в обороне.
Символ воронежского кошмара — гол номер пять. Бакаев в буквальном смысле унизил защитников соперника сольным проходом и мягкой подачей через скопление игроков на ногу Комличенко. Однозначно — мы увидели лучшую игру команды Галактионова в нынешнем сезоне. И это еще и в отсутствие Мостового, который способен много дать красно-зеленым. А в субботу Бабкин, Титков, Годяеев — каждый выглядел человеком на своем месте. Прежний «Локо» вернулся? Идеальным тестом для ответа на этот вопрос станет следующий тур, когда в Черкизово приедет «Краснодар». Пока же можно не сомневаться в том, что к встрече с вице-чемпионом москвичи подойдут в прекрасном тонусе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1