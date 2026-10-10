«Крылья» и «Спартак» зажгли в Самаре. Красно-белые больше часа играли в меньшинстве и едва не победили
В Самару «Спартак» приехал без получившего травму в сборной Джику, однако позитива при выборе состава у Хуана Карлоса Карседо было на порядок больше. Во-первых, потерю африканца компенсировал отбывший дисквалификацию Ву. Во-вторых, наконец-то в стартовый состав вернулся подписавший с красно-белыми новый контракт Барко. В- третьих, впервые с августа сыграл восстановившийся после травмы Литвинов, который в опорной зоне составил пару Умярову.
Вот только конвертировать все это в позитив на поле не удавалось. Атакам гостей не хватало завершения, как в случае с ударом Угальде с подачи Солари, а в обороне то и дело звучали тревожные звоночки. Не поигрывавшие с середины августа самарцы выражали недовольство, когда Зобнин отправил в нокдаун Рахмановича, а потом судьи не обнаружили криминала в контакте мяча с рукой Бабича в штрафной. Зато Максименко мгновенно увидел перед собой красную карточку за лишение явной возможности забить гол.
Придраться к вратарю нельзя даже при большом желании, так как он лишь пытался исправить просчет спартаковской обороны после того, как Кокарев сильно направил мяч из собственной штрафной в направлении чужой. Офсайдная ловушка не сработала, Рахманович перебросил Максименко, и тот уже не мог избежать столкновения с боснийским форвардом. Карседо пришлось приносить в жертву экстренно замененного Маркиньоса, а «Спартаку» — переходить к оборонительной модели. В значительной степени вынужденно, что стало заслугой самарской команды.
Фактически от москвичей требовалось дотерпеть до перерыва, что было сделано за счет грамотных и самоотверженных действий в защите. А в паузе — перевести дух и получить четкие указания от тренерского штаба, чтобы наладить полноценную контригру, которая в меньшинстве отсутствовала как класс. Активность впереди во втором тайме у красно-белых действительно появилась, но явно недостаточная для того, чтобы рассуждать об изменившемся характере игры. Напротив, «Крылья» не ослабляли давление, проводя львиную часть времени перед гостевой штрафной. А так как действовать без мяча тяжело вдвойне, накапливавшаяся усталость притупляла внимание и приводила к полноценным голевым моментам.
Для начала Крамаричу в площади ворот не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть подачу ярко сыгравшего в Лиге наций за белорусскую сборную Печенина. Потом при подаче углового бывших одноклубников мог огорчить Чернов. Помазун сыграл великолепно, и вторая попытка защитника волжан закончилась промахом при ударе в падении. Наконец, спартаковский голкипер не дал забить Горшкову, который вылетал на прострел Шитова, а Макаров не попал в дальний угол. Последние из упомянутых моментов пришлись на отрезок, когда «Спартак» стал перестраиваться благодаря заменам.
Парада в роли дополнительного центрального защитника, Денисов с Дмитриевым на флангах, перевод в центр поля Жедсона Фернандеша, а потом — выход в среднюю линию Пруцева. Карседо хотел выиграть и почти добился успеха как благодаря тактической трансформации в экстремальных условиях, так и за счет бешеной самоотдачи Угальде. Костариканец на подступах к штрафной зацепился за длинный пас Помазуна, обыгрался накоротке с Дмитриевым и пробил шведкой. А рикошет от ноги Божина обернулся попаданием мяча в верхний угол.
Не совсем логично? Возможно. Но ровно в той же степени и заслуженно, потому что «Спартак» не хотел мириться с ничьей и всеми силами пытался переломить игру. Только и команда Сергея Булатова сделала для своего успеха более чем достаточно. А Кокарев снова показал, как важен в современном футболе хорошо играющий ногами вратарь. Он вернул мяч к штрафной, поднявшись в центр поля, и Мукаилов выполнил результативную скидку на Крамарича.
При 1:1 команды еще дали огня! Промах Дмитриева после крутого сольного прохода, еще одно чудесное спасение среагировавшего на рикошет и доставшего мяч из-под перекладины Помазуна — это было очень эмоционально. «Крылья» вслед за «Краснодаром» притормозили «Спартак», который сделал подарок конкурентам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
10
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
11
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1