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Крылья Советов — Спартак: счет 1:1, удаление Максименко — обзор матча 10 тура РПЛ 10 октября 2026 (видео голов)

«Крылья» и «Спартак» зажгли в Самаре. Красно-белые больше часа играли в меньшинстве и едва не победили

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в Самаре в 10-м туре РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Амир Рахманович и Срджан Бабич.
Фото ФК «Крылья Советов»
Красно-белые не дотянули до победы.
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Спартак

В Самару «Спартак» приехал без получившего травму в сборной Джику, однако позитива при выборе состава у Хуана Карлоса Карседо было на порядок больше. Во-первых, потерю африканца компенсировал отбывший дисквалификацию Ву. Во-вторых, наконец-то в стартовый состав вернулся подписавший с красно-белыми новый контракт Барко. В- третьих, впервые с августа сыграл восстановившийся после травмы Литвинов, который в опорной зоне составил пару Умярову.

Александр Максименко.Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной

Вот только конвертировать все это в позитив на поле не удавалось. Атакам гостей не хватало завершения, как в случае с ударом Угальде с подачи Солари, а в обороне то и дело звучали тревожные звоночки. Не поигрывавшие с середины августа самарцы выражали недовольство, когда Зобнин отправил в нокдаун Рахмановича, а потом судьи не обнаружили криминала в контакте мяча с рукой Бабича в штрафной. Зато Максименко мгновенно увидел перед собой красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Удаление Александра Максименко.
Фото ФК «Крылья Советов»

Придраться к вратарю нельзя даже при большом желании, так как он лишь пытался исправить просчет спартаковской обороны после того, как Кокарев сильно направил мяч из собственной штрафной в направлении чужой. Офсайдная ловушка не сработала, Рахманович перебросил Максименко, и тот уже не мог избежать столкновения с боснийским форвардом. Карседо пришлось приносить в жертву экстренно замененного Маркиньоса, а «Спартаку» — переходить к оборонительной модели. В значительной степени вынужденно, что стало заслугой самарской команды.

Фактически от москвичей требовалось дотерпеть до перерыва, что было сделано за счет грамотных и самоотверженных действий в защите. А в паузе — перевести дух и получить четкие указания от тренерского штаба, чтобы наладить полноценную контригру, которая в меньшинстве отсутствовала как класс. Активность впереди во втором тайме у красно-белых действительно появилась, но явно недостаточная для того, чтобы рассуждать об изменившемся характере игры. Напротив, «Крылья» не ослабляли давление, проводя львиную часть времени перед гостевой штрафной. А так как действовать без мяча тяжело вдвойне, накапливавшаяся усталость притупляла внимание и приводила к полноценным голевым моментам.

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Для начала Крамаричу в площади ворот не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть подачу ярко сыгравшего в Лиге наций за белорусскую сборную Печенина. Потом при подаче углового бывших одноклубников мог огорчить Чернов. Помазун сыграл великолепно, и вторая попытка защитника волжан закончилась промахом при ударе в падении. Наконец, спартаковский голкипер не дал забить Горшкову, который вылетал на прострел Шитова, а Макаров не попал в дальний угол. Последние из упомянутых моментов пришлись на отрезок, когда «Спартак» стал перестраиваться благодаря заменам.

Парада в роли дополнительного центрального защитника, Денисов с Дмитриевым на флангах, перевод в центр поля Жедсона Фернандеша, а потом — выход в среднюю линию Пруцева. Карседо хотел выиграть и почти добился успеха как благодаря тактической трансформации в экстремальных условиях, так и за счет бешеной самоотдачи Угальде. Костариканец на подступах к штрафной зацепился за длинный пас Помазуна, обыгрался накоротке с Дмитриевым и пробил шведкой. А рикошет от ноги Божина обернулся попаданием мяча в верхний угол.

Не совсем логично? Возможно. Но ровно в той же степени и заслуженно, потому что «Спартак» не хотел мириться с ничьей и всеми силами пытался переломить игру. Только и команда Сергея Булатова сделала для своего успеха более чем достаточно. А Кокарев снова показал, как важен в современном футболе хорошо играющий ногами вратарь. Он вернул мяч к штрафной, поднявшись в центр поля, и Мукаилов выполнил результативную скидку на Крамарича.

При 1:1 команды еще дали огня! Промах Дмитриева после крутого сольного прохода, еще одно чудесное спасение среагировавшего на рикошет и доставшего мяч из-под перекладины Помазуна — это было очень эмоционально. «Крылья» вслед за «Краснодаром» притормозили «Спартак», который сделал подарок конкурентам.

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Александр Максименко
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Максименко получил красную карточку в матче с «Крыльями». Вратарь сбил Рахмановича за пределами штрафной
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
10
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
11
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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