«Крылья» и «Спартак» зажгли в Самаре. Красно-белые больше часа играли в меньшинстве и едва не победили

Красно-белые не дотянули до победы.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

В Самару «Спартак» приехал без получившего травму в сборной Джику, однако позитива при выборе состава у Хуана Карлоса Карседо было на порядок больше. Во-первых, потерю африканца компенсировал отбывший дисквалификацию Ву. Во-вторых, наконец-то в стартовый состав вернулся подписавший с красно-белыми новый контракт Барко. В- третьих, впервые с августа сыграл восстановившийся после травмы Литвинов, который в опорной зоне составил пару Умярову.

Вот только конвертировать все это в позитив на поле не удавалось. Атакам гостей не хватало завершения, как в случае с ударом Угальде с подачи Солари, а в обороне то и дело звучали тревожные звоночки. Не поигрывавшие с середины августа самарцы выражали недовольство, когда Зобнин отправил в нокдаун Рахмановича, а потом судьи не обнаружили криминала в контакте мяча с рукой Бабича в штрафной. Зато Максименко мгновенно увидел перед собой красную карточку за лишение явной возможности забить гол.

Удаление Александра Максименко. Фото ФК «Крылья Советов»

Придраться к вратарю нельзя даже при большом желании, так как он лишь пытался исправить просчет спартаковской обороны после того, как Кокарев сильно направил мяч из собственной штрафной в направлении чужой. Офсайдная ловушка не сработала, Рахманович перебросил Максименко, и тот уже не мог избежать столкновения с боснийским форвардом. Карседо пришлось приносить в жертву экстренно замененного Маркиньоса, а «Спартаку» — переходить к оборонительной модели. В значительной степени вынужденно, что стало заслугой самарской команды.

Фактически от москвичей требовалось дотерпеть до перерыва, что было сделано за счет грамотных и самоотверженных действий в защите. А в паузе — перевести дух и получить четкие указания от тренерского штаба, чтобы наладить полноценную контригру, которая в меньшинстве отсутствовала как класс. Активность впереди во втором тайме у красно-белых действительно появилась, но явно недостаточная для того, чтобы рассуждать об изменившемся характере игры. Напротив, «Крылья» не ослабляли давление, проводя львиную часть времени перед гостевой штрафной. А так как действовать без мяча тяжело вдвойне, накапливавшаяся усталость притупляла внимание и приводила к полноценным голевым моментам.

Для начала Крамаричу в площади ворот не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть подачу ярко сыгравшего в Лиге наций за белорусскую сборную Печенина. Потом при подаче углового бывших одноклубников мог огорчить Чернов. Помазун сыграл великолепно, и вторая попытка защитника волжан закончилась промахом при ударе в падении. Наконец, спартаковский голкипер не дал забить Горшкову, который вылетал на прострел Шитова, а Макаров не попал в дальний угол. Последние из упомянутых моментов пришлись на отрезок, когда «Спартак» стал перестраиваться благодаря заменам.

Парада в роли дополнительного центрального защитника, Денисов с Дмитриевым на флангах, перевод в центр поля Жедсона Фернандеша, а потом — выход в среднюю линию Пруцева. Карседо хотел выиграть и почти добился успеха как благодаря тактической трансформации в экстремальных условиях, так и за счет бешеной самоотдачи Угальде. Костариканец на подступах к штрафной зацепился за длинный пас Помазуна, обыгрался накоротке с Дмитриевым и пробил шведкой. А рикошет от ноги Божина обернулся попаданием мяча в верхний угол.

Не совсем логично? Возможно. Но ровно в той же степени и заслуженно, потому что «Спартак» не хотел мириться с ничьей и всеми силами пытался переломить игру. Только и команда Сергея Булатова сделала для своего успеха более чем достаточно. А Кокарев снова показал, как важен в современном футболе хорошо играющий ногами вратарь. Он вернул мяч к штрафной, поднявшись в центр поля, и Мукаилов выполнил результативную скидку на Крамарича.