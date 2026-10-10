«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером

Битва лидеров удалась.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Первый после большой паузы матч тура сразу свел главных участников последних чемпионских гонок. На кону стояло многое: для «Зенита» — возможность мгновенно подняться в турнирной таблице, а для «Краснодара» — шанс сохранить комфортное положение и продолжить беспроигрышную серию.

Паузу гранды провели по-разному: «быки» дважды победили по 3:0, в том числе медийный клуб Азамата Мусагалиева, а петербуржцы слетали в Китай, обыграли «Шанхай Шэньхуа» по пенальти и дома с минимальным счетом огорчили БАТЭ.

Но главное — южане готовились практически полным составом, в то время как зенитовцы командировали больше своих игроков в сборные — Дуглас Сантос, Роман Вега, Кевин Андраде и Нуралы Алип вернулись в расположение команды прямо перед вылетом в Краснодар. А Игорь Дивеев и вовсе получил повреждение и остался в Петербурге.

С этой точки зрения небольшое преимущество было на стороне хозяев. Однако по статистике личных встреч «Зенит» традиционно сильнее: при Сергее Семаке с 2018 года в 17 матчах сине-бело-голубые выиграли 11 раз, а уступили лишь однажды. Мураду Мусаеву явно было о чем поразмышлять перед стартовым свистком.

Противостояние этих клубов давно стало принципиальным. Напряжения добавил и серьезный спор из-за гостевой квоты на билеты. Также незадолго до начала выяснилось, что «Краснодар» на газоне выстриг свой символ и добавил надпись «Вперед, быки!» без согласования с РПЛ — и нарушил регламент лиги. Пришлось все переделывать.

Так что ожидалась самая настоящая рубка.

Максим Глушенков. Фото ФК «Зенит»

Глушенков забил дважды. И даже отпраздновал!

Сергей Семак выставил легко угадываемый стартовый состав. Главный вопрос был по центру обороны, где появилась брешь из-за травмы Дивеева. Но закрыта она была просто — место рядом с Нино занял Алип, забивший два гола за сборную Казахстана в двух последних матчах Лиги наций. А вот Мурад Мусаев внес одно неожиданное изменение: позицию на правом фланге обороны занял Пальцев, а не Илья Вахания.

Ожидания с первых минут совпали с реальностью. Команды действительно не жалели друг друга: было много фолов, стычек, провокаций и даже грязных приемов.

Но «Зенит» действовал ярче и гораздо увереннее впереди. Моментов гости создали предостаточно — в том числе после подач с углового и проходов Энрике. Отдельное наслаждение болельщики наверняка получили от комбинации, которую расчертили Артем Карпукас и Максим Глушенков, но Луис отправил мяч выше ворот.

У «Краснодара» запомнился разве что эпизод после обреза Карпукаса, когда несколько ударов Кордобы пришлось заблокировать защитникам. В остальном «быки» выполняли свой план на игру: всячески сбивали темп и навязывали борьбу, срывая большое количество атак соперника.

Тем не менее зенитовцам удалось конвертировать преимущество в голы — и оба раза главным героем стал Глушенков. Сначала Максим ворвался в штрафную, получил передачу от Сантоса и технично подсек мяч в дальний угол. Праздновать не стал — как обычно.

А перед уходом в раздевалку 10-й номер петербуржцев нанес бильярдный удар низом под правую стойку. И тут уже не удержался и отметил, показав жест прямо в камеру.

Первый тайм остался за «Зенитом». И Мураду Мусаеву точно нужно было что-то менять.

Нино, Джон Кордоба и Густаво Мантуан. Фото ФК «Краснодар»

Надежда на камбэк

Сразу после перерыва вместо Пальцева вышел Вахания. Логичная рокировка, учитывая, как сильно трещал фланг обороны «Краснодара». Но этим решением тренерский штаб усилил еще и игру в атаке.

«Быки» вернулись совсем с другим настроем — и даже позабыли о защите, чем тут же воспользовался соперник. Педро проделал невероятную работу: обокрал Черникова, протащил мяч на другую половину поля, отдал на Глушенкова, но тот не переиграл Агкацева. Зато забил Александр Соболев, и ассистировал ему именно бразилец.

Александр Соболев. Фото ФК «Зенит»

Казалось, что после такого удара «Краснодар» еще долго не сможет прийти в себя. Однако уже в следующей атаке хозяева сократили отставание в счете, мгновенно подарив своим поклонникам надежду на камбэк: Аугусто увидел внутри штрафной Уткина, с выстрелом Даниила в дальний угол справился Адамов, а вот с добиванием Батчи — нет.

Затем возник эпизод, который вызвал немало споров. Главный арбитр Инал Танашев посмотрел повтор и проконсультировался с ВАР, но не стал назначать пенальти после падения Глушенкова в штрафной площади «быков». И конечно, это решение оживило «Краснодар» — особенно в эмоциональном плане. Почти сразу Кордоба отличился после передачи Вахании.

Преимущество «Зенита» таяло на глазах. Пошли замены от Сергея Семака, направленные на оборону. И если бы не удаление Тормены после фола на Соболеве, то петербуржцам пришлось бы совсем непросто. Но все основания для красной карточки были — бразилец действительно грубо обошелся с нападающим.

В итоге «Зенит» сохранил 3:2 и забрал важнейшую победу. Зрители получили самое настоящее шоу, а интрига в РПЛ закрутилась еще сильнее: петербуржцы сравнялись по очкам с «Краснодаром» и опередили в турнирной таблице по личным встречам.

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«Краснодар» не побеждает уже в четырех матчах подряд, а в следующем туре команду Мусаева ждет выезд в Москву к «Локомотиву». На выигрыш «быков» в этой встрече в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 53%. Триумф «железнодорожников» котируется за 3.85 (23%), ничья — за 3.65 (24%).