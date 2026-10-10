«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером
Первый после большой паузы матч тура сразу свел главных участников последних чемпионских гонок. На кону стояло многое: для «Зенита» — возможность мгновенно подняться в турнирной таблице, а для «Краснодара» — шанс сохранить комфортное положение и продолжить беспроигрышную серию.
Паузу гранды провели по-разному: «быки» дважды победили по 3:0, в том числе медийный клуб Азамата Мусагалиева, а петербуржцы слетали в Китай, обыграли «Шанхай Шэньхуа» по пенальти и дома с минимальным счетом огорчили БАТЭ.
Но главное — южане готовились практически полным составом, в то время как зенитовцы командировали больше своих игроков в сборные — Дуглас Сантос, Роман Вега, Кевин Андраде и Нуралы Алип вернулись в расположение команды прямо перед вылетом в Краснодар. А Игорь Дивеев и вовсе получил повреждение и остался в Петербурге.
С этой точки зрения небольшое преимущество было на стороне хозяев. Однако по статистике личных встреч «Зенит» традиционно сильнее: при Сергее Семаке с 2018 года в 17 матчах сине-бело-голубые выиграли 11 раз, а уступили лишь однажды. Мураду Мусаеву явно было о чем поразмышлять перед стартовым свистком.
Противостояние этих клубов давно стало принципиальным. Напряжения добавил и серьезный спор из-за гостевой квоты на билеты. Также незадолго до начала выяснилось, что «Краснодар» на газоне выстриг свой символ и добавил надпись «Вперед, быки!» без согласования с РПЛ — и нарушил регламент лиги. Пришлось все переделывать.
Так что ожидалась самая настоящая рубка.
Глушенков забил дважды. И даже отпраздновал!
Сергей Семак выставил легко угадываемый стартовый состав. Главный вопрос был по центру обороны, где появилась брешь из-за травмы Дивеева. Но закрыта она была просто — место рядом с Нино занял Алип, забивший два гола за сборную Казахстана в двух последних матчах Лиги наций. А вот Мурад Мусаев внес одно неожиданное изменение: позицию на правом фланге обороны занял Пальцев, а не Илья Вахания.
Ожидания с первых минут совпали с реальностью. Команды действительно не жалели друг друга: было много фолов, стычек, провокаций и даже грязных приемов.
Но «Зенит» действовал ярче и гораздо увереннее впереди. Моментов гости создали предостаточно — в том числе после подач с углового и проходов Энрике. Отдельное наслаждение болельщики наверняка получили от комбинации, которую расчертили Артем Карпукас и Максим Глушенков, но Луис отправил мяч выше ворот.
У «Краснодара» запомнился разве что эпизод после обреза Карпукаса, когда несколько ударов Кордобы пришлось заблокировать защитникам. В остальном «быки» выполняли свой план на игру: всячески сбивали темп и навязывали борьбу, срывая большое количество атак соперника.
Тем не менее зенитовцам удалось конвертировать преимущество в голы — и оба раза главным героем стал Глушенков. Сначала Максим ворвался в штрафную, получил передачу от Сантоса и технично подсек мяч в дальний угол. Праздновать не стал — как обычно.
А перед уходом в раздевалку 10-й номер петербуржцев нанес бильярдный удар низом под правую стойку. И тут уже не удержался и отметил, показав жест прямо в камеру.
Первый тайм остался за «Зенитом». И Мураду Мусаеву точно нужно было что-то менять.
Надежда на камбэк
Сразу после перерыва вместо Пальцева вышел Вахания. Логичная рокировка, учитывая, как сильно трещал фланг обороны «Краснодара». Но этим решением тренерский штаб усилил еще и игру в атаке.
«Быки» вернулись совсем с другим настроем — и даже позабыли о защите, чем тут же воспользовался соперник. Педро проделал невероятную работу: обокрал Черникова, протащил мяч на другую половину поля, отдал на Глушенкова, но тот не переиграл Агкацева. Зато забил Александр Соболев, и ассистировал ему именно бразилец.
Казалось, что после такого удара «Краснодар» еще долго не сможет прийти в себя. Однако уже в следующей атаке хозяева сократили отставание в счете, мгновенно подарив своим поклонникам надежду на камбэк: Аугусто увидел внутри штрафной Уткина, с выстрелом Даниила в дальний угол справился Адамов, а вот с добиванием Батчи — нет.
Затем возник эпизод, который вызвал немало споров. Главный арбитр Инал Танашев посмотрел повтор и проконсультировался с ВАР, но не стал назначать пенальти после падения Глушенкова в штрафной площади «быков». И конечно, это решение оживило «Краснодар» — особенно в эмоциональном плане. Почти сразу Кордоба отличился после передачи Вахании.
Преимущество «Зенита» таяло на глазах. Пошли замены от Сергея Семака, направленные на оборону. И если бы не удаление Тормены после фола на Соболеве, то петербуржцам пришлось бы совсем непросто. Но все основания для красной карточки были — бразилец действительно грубо обошелся с нападающим.
В итоге «Зенит» сохранил 3:2 и забрал важнейшую победу. Зрители получили самое настоящее шоу, а интрига в РПЛ закрутилась еще сильнее: петербуржцы сравнялись по очкам с «Краснодаром» и опередили в турнирной таблице по личным встречам.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1