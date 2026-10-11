Московское «Динамо» повторило клубный рекорд по числу побед подряд в чемпионате России

Московское «Динамо» одержало шесть побед подряд в РПЛ, повторив клубный рекорд в чемпионатах России, сообщает Opta.

Ранее бело-голубым пять раз удавалось выиграть шесть матчей подряд, в том числе дважды в XXI веке.

Кроме того, «Динамо» повторило свой лучший старт в чемпионате России с 1997 года. После 10 туров команда набрала 22 очка. В сезоне-1997 динамовцы имели столько же очков на аналогичном отрезке, а по итогам чемпионата заняли второе место.