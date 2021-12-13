Источник сообщил, что «Лион» начал переговоры с «Зенитом» по Азмуну

«Лион» уже начал переговоры с «Зенитом» по нападающему Сердару Азмуну, утверждает Todofichajes.

Французский клуб надеется закрыть трансфер 26-летнего иранца в ближайшие недели — до завершения 2021 года.

Ранее появилась информация, что форвард согласовал все условия контракта с французским «Лионом» — до июня 2026 года.

Контракт Азмуна с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах «Зенита», где забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.