Источник сообщил, что «Лион» начал переговоры с «Зенитом» по Азмуну
21:13
«Лион» уже начал переговоры с «Зенитом» по нападающему Сердару Азмуну, утверждает Todofichajes.
Французский клуб надеется закрыть трансфер 26-летнего иранца в ближайшие недели — до завершения 2021 года.
Ранее появилась информация, что форвард согласовал все условия контракта с французским «Лионом» — до июня 2026 года.
Контракт Азмуна с петербургским клубом истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах «Зенита», где забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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